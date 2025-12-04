Sokak röportajında hicivli mani okuyan yurttaş gözaltına alındı

Sokak röportajında hicivli mani okuyan yurttaş gözaltına alındı

Antalya’da sokak röportajları yapan Kendine Muhabir’e konuşan ve iktidarı mani okuyarak hicivle eleştiren yurttaşın gözaltına alındığı bildirildi.

Yurttaşın sokak röportajında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olurken Antalya’da cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yurttaşın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen sözleri şöyle:

“Elin Kuran dilin yalan, Yahudi’den ödül alan, her seçimde petrol bulan, dümencinin kralısın, hemi hâkim hemi savcı, hemi hedef hemi avcı, kumardan çay içen yancı, dümencinin kralısın, kralısın kralısın kim ne derse oralısın. Emine, Emine Apo dedi git bak çayın demine, haydi gidek Papa ile ayine, Recebo Recebo Recebo”

Avukat Cemil Çiçek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şiir okuyan kişinin Antalya’daki Uncalı Polis Merkezi’ne götürüldüğünü öne sürdü.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müvekkilimiz sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şu an için resmi bir suçlama yapılmadı. Uncalı Karakolu’nda ifadesi alınmak üzere bekletiliyor. Hukuki süreci yakından takip ediyoruz.”

Röportajı veren vatandaş gözaltına alındı. https://t.co/To9cjYPY0x — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 4, 2025

BirGün Gazetesi