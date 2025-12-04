İstanbul’da su krizi! Terkos Gölü kuruma noktasına geldi ortaya çıkanlar şoke etti

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Gölü’nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte yıllardır göl altında kalan tarihi detaylar şoke etti.

İstanbul’un Avrupa yakasında, Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü, Bizans döneminden bu yana kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor.

Ancak son dönemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi gözle görülür biçimde geriledi.

Balaban kıyısında su çekilmesi yaşanırken, göl tabanında onlarca yıldır kullanılmayan tarihi su kanalları ortaya çıktı.

Suyun çekilmesiyle birlikte göl üzerinde yer alan iskeleler toprakta kaldı, tekneler karaya oturdu.

Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısında ortaya çıkan görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

İstanbul’un su kaynaklarında doluluk oranının yüzde 20 seviyelerine kadar geriledi.

Terkos Gölü’nde daralan su alanı, gün yüzüne çıkan tarihi yapılar ve kıyıya oturmuş tekneler dronla havadan görüntülendi.

Milliyet Gazetesi