Filistinli rahipten Noel kutlamalarında “Gazze’yi hatırlama” vurgusu

Filistinli rahip Münzir İshak, bu sene işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim şehrinde düzenlenecek Noel Bayramı kutlamalarının Gazze’yi anarak ve yıkıma rağmen “hayat ve direniş” mesajı taşıyacağını belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak, Safiye Karabacak

Batı Şeria’nın güneyinde yer alan ve Hristiyanlığın pek çok kutsal mekanını barındıran Beytüllahim’de, Noel Bayramı’nın bu yıl Gazze’de yapılan ateşkes sonrasında kutlanması bekleniyor.

Rahip İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim başta olmak üzere Filistin’deki kiliselerde yapılacak Noel kutlamalarında Gazze için dayanışma mesajlarının öne çıkacağını dile getirdi.

Beytüllahim’de bu yıl kutlanacak Noel’in, Filistin’in kalbinden gelen direnç, yaşam ve umut mesajı taşıdığını ifade eden İshak, “Bizi köklerimizden söküp atma girişimlerine rağmen hala topraklarımızdayız. Noel kutlamaları; Gazze’yi hatırlatarak, Filistin halkı ve şehitlerine dayanışma mesajlarıyla kutlanmaya devam edecek.” dedi.

Kutlamaların dönüşü ve dayanışma mesajları

Rahip İshak, iki yıl aradan sonra Beytüllahim’de yeniden Noel hazırlıklarının başlamasına değinerek, “Bu yıl dünyaya hayat ve umut mesajı göndermek istiyoruz.” diye konuştu.

Her yıl aralık ayının son haftasında dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanların Beytüllahim’i ziyaret ettiğini hatırlatan İshak, Noel’in Beytüllahim’de hem dini hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Gazze’deki İsrail saldırıları süresince turizm ve kutlamaların büyük ölçüde durduğunu belirten rahip İshak, kentte son haftalarda yeniden hareketlilik gözlendiğini, ancak bu yıl yapılacak törenlerin daha sade ve bilinçli olacağını vurguladı.

İshak, “Eğer bu yıl Filistin’den bir Noel mesajı çıkacaksa, bu mesaj hayata tutunma iradesi ve bütün zorluklara rağmen var olma kararlılığıdır.” şeklinde konuştu.

Gazze’deki sönük kutlamaların bile Filistin halkının tüm koşullara rağmen ayağa kalkma gücünün bir göstergesi olduğunu dile getiren rahip İshak, Filistinli Hristiyanların Noel’i barış, sabır ve adalet çağrısı eşliğinde kutlayacağını ifade etti.

İshak, “Filistinli Hristiyanlar olmadan Noel’in anlamı eksik kalır. Mesajın önce Beytüllahim’den çıkması gerekir. Filistin bugün hedef alınıyor; kimliğimiz, köklerimiz ve burada var oluşumuz sorgulanıyor ama biz direnmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Bu yıl Noel’in savaşın acılarını unutmadan, daha sakin ancak daha anlamlı bir şekilde kutlanacağını vurgulayan İshak, “Bugün, yüzlerce yıl önce bu topraklarda yankılanan barış çağrısını tekrar ediyoruz. Filistin halkı barış ister ve ona inanır.” ifadelerini dile getirdi.

Gazze Şeridi’ndeki Hristiyanların durumu nedeniyle bu yıl Noel’i anmanın “acı verici” olduğunu vurgulayan Filistinli rahip, şöyle devam etti:

“Episkopal Kilisesi denetimindeki El-Ehli Baptist Hastanesi bile birçok kez hedef alındı. Buna rağmen Gazze’deki halkımız, ölümün, acının ve yıkımın içinden barış için dua edeceğiz diyor. Gazze’de yalnızca 500 – 600 kadar Filistinli Hristiyanın direnişi, tüm dünyaya hâlâ var olduğumuzun bir mesajıdır. Gazze halkı büyük acılar çekiyor ama bugün onlara sevgi ve dayanışma mesajı gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalarda ölümün ve bombardımanın durmasını umuyoruz. İki bin yıl önce Beytüllahim’de çocuk İsa nasıl dayanıp hayatta kaldıysa, biz de enkazdan yeniden yükseleceğimize inanıyoruz.”

Sessiz kutlama

Bu yıl Gazze’deki “sessiz kutlamanın”, Filistinlilerin tüm koşullara rağmen direnme ve yeniden ayağa kalkma gücünün bir teyidi olduğunu söyleyen İshak, “Gerçek bir adalet istiyoruz, savaş suçlularının hesap vermesini istiyoruz, sadece soykırımın değil, işgalin ve apartheid rejiminin de sona ermesini istiyoruz. Artık kendi topraklarımızda onurla yaşamanın ve diğer insanlar gibi haklarımızı almanın zamanı geldi. Bu çok değil. Filistin’de Hristiyan varlığının korunması, İncil’in mesajının temel bir parçasıdır. Beytüllahim, sadece Doğuş Kilisesi’nin varlığı nedeniyle değil, dünyaya barışın ve İncil’in mesajını taşıyan Filistinli Hristiyan bir halk bulunduğu için de Noel’in başkenti olarak kalmalıdır.” ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir barış konusuna değinen rahip İshak, hiçbir çözümün “gerçek bir adalet olmadan sürdürülebilir olmayacağını” vurguladı.

Filistinli rahip Münzir İshak, “Barış dayatmayla veya güçle gelmez; uzun yıllar süren acı ve direnişin ardından Filistin halkı meşru haklarından daha azını kabul etmeyecektir.” dedi.

AA