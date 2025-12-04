Brüksel’de Noel pazarında sergilenen bebek İsa çalındı

Brüksel’de sanatçı Victoria-Maria Geyer’in tasarladığı doğum sahnesindeki bebek İsa, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından çalındı. Doğum sahnesi patchworkten yapıldığı ve figürlerin yüzü olmadığı için eleştirilerin hedefindeydi.

Noel’in yaklaşması nedeniyle Brüksel Grand Place’da halka açık Noel pazarında sergilenen bebek İsa’nın doğum sahnesinde yer alan bebek İsa figürü, çalındı.

Belediye Sözcüsü Victor Kanyanzira, “Çalınanın, bebek İsa’nın başı olarak kullanılan bez parçası olduğunu doğrulayabilirim” dedi. “Yakında değiştireceğiz.”

Bebek İsa hırsızlığı, bir süredir meydandaki doğum sahnesi etrafındaki tartışmaların ortasında gerçekleşti. Sanatçı Victoria-Maria Geyer, “Her Katoliğin, geçmişi veya kökeni ne olursa olsun, kendisini İncil anlatısında tanımlayabilmesi” amacıyla patchwork figürler yarattı ancak sanatçının bebek İsa ve doğum sahnesi tasarımı herkes tarafından beğenilmedi. Belçika’nın merkez sağ MR partisinin lideri Georges-Louis Bouchez, X’te Geyer’in bez figürlerinin “hiçbir şekilde Noel ruhunu yansıtmadığını” söyledi. Siyasetçi daha da ileri giderek, söz konusu figürleri tren istasyonlarında sıkça görülen kimsesiz “zombi”lere benzetti.

Bebek İsa’nın Geyer yorumunda doğum sahnesindeki karakterlerin göz, burun ve ağız gibi belirgin yüz özelliklerinin olmaması da sosyal medyada ciddi bir tartışma konusu oldu. Halk, siyasetçiler ve diğer kesimler, Brüksel Belediyesi’ni, böylesine ikonik bir mekan için fazla basit veya fazla “teatral” olduğu için eleştirdi. Tartışmalı eserin çalınması olayı daha da büyüttü.

Ancak sanatçının doğum sahnesi eseri Brüksel Belediyesi ve Kilise, St. Michael ve St. Gudula Katedralleri tarafından onaylanmıştı.

Önceki saldırılar

Brüksel’deki doğum sahnesi daha önce de hedef alınmıştı. 2017’de, bebek İsa heykelinin tamamı ortadan kaybolmuş ve bir daha hiç bulunamamıştı.

2014’te, siyasi bir protesto sırasında aktivistler İsa Mesih’in başını kırdı. 2015’te ise 20, 21 ve 24 yaşlarındaki üç kişi, İsa’nın doğum sahnesini dağıttı.

Cuma günü resmen açılışı yapılan doğum sahnesi, 4 Ocak’a kadar Noel ağacının yanında Grand-Place’da sergilenmeye devam edecek.

Kaynak: The Brussels Times, Independent

Agos