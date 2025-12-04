Anıtlı en iyiler listesine girdi

BM Dünya Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri” listesine giren Midyat’ın Anıtlı Mahallesi’nde turizm ivme kazandı

BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2025 “En İyi Turizm Köyleri” listesine giren Midyat’ın Anıtlı Mahallesi, Mardin turizmine yeni ivme kazandırdı. Eski adı “Hah” olan köy, Mor Sobo Katedrali kalıntıları ve 2 bin yıllık anıt üzerine kurulu Meryem Ana Kilisesi gibi yapılarıyla dikkat çekiyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anıtlı’nın Çin’in Huzhou kentindeki törende

Türkiye’den ödül alan dört köyden biri olduğunu belirterek bölgeye gelen turist sayısının daha da artacağını söyledi. Mahalle muhtarı Habip Doğan, ödül sonrası ziyaretçilerin çoğaldığını vurgularken, turizmciler ilçenin artık uluslararası ilgi gördüğünü ifade etti. Yerel görevliler ve ziyaretçiler ise Anıtlı’nın kültürel dokusu, taş evleri ve inanç mirasıyla “parlayan yıldız” haline geldiğini dile getirerek köyün görülmeye değer olduğunu vurguladı.

