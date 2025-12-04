Adalar Adliyesi’nde silah soygunu

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bürosundan altın çalındığı ortaya çıkmış, bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. İHA’nın haberine göre, Adalar Adliyesi’nden de 12 silah çalındı, bir kişi tutuklandı.

Adalar Adliyesi’ndeki Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda 12 silahın kayıp olduğu ortaya çıktı, zabıt kâtibi silahları çalıp sattığı iddiasıyla tutuklandı.

İHA’nın haberine göre silahlardan ikisi Emanet İşlemleri Bürosu’nda zabıt kâtibi U.E.’de, biriyse terör ve örgütlü suçlar soruşturması şüphelisi bir kişinin evinde bulundu. Diğer dokuz silahsa bulunamadı.

U.E. görevdeyken silahları emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım’da gözaltına alındı, ardındansa tutuklandı.

Anadolu Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın genişletilerek süreceği belirtildi.

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki altın soygunu

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bürosundan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş (piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira) çalınmıştı.

Olayla ilgili Kemal D. isimli bir kişi gözaltına alınırken emanet büroda görevli memur Erdal T.’nin Britanya’ya kaçtığı ortaya çıktı. DHA’ya göre Erdal T. hakkında kırmızı bülten talep edildi.

Birçok haber ajansı tarafından yapılan haberlerde Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleşen soygunla ilgili olarak, “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin’e soruşturma açıldığı yazarken, bazı ajanslar ise bunu yalanladı.

Agos