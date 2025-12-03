Papa ziyareti iz bıraktı

Dünya çapındaki Katoliklerin ruhani lideri 14. Leo, mayısda göreve seçilmesinin ardından ilk yurt dışı seyahatini Türkiye´ye yaptı. Burada bulunduğu sürede Hahambaşı Rav Sivi ve Türk Yahudi Toplumu temsilcileriyle de bir araya gelen Papa seyahatinin “bölge genelinde barışı teşvik etmek” amacı taşıdığını belirtti.



İznik’e hac ziyareti

Ziyaretine Ankara’dan başlayan 14. Leo, ilk olarak Anıtkabir’e gitti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Papa, ziyaretinin en önemli etkinliğinde Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü için düzenlenen ayine katıldı ve dünya barışı için mesaj verdi: “Etnik köken, milliyet, din veya kişisel bakış açılarından bağımsız olarak evrensel bir kardeşlik vardır… Dinin savaşı, şiddeti veya herhangi bir köktencilik ya da fanatizm biçimini meşrulaştırmak için kullanılmasını şiddetle reddetmeliyiz.”

Yoğun İstanbul programı

Papa, İstanbul’da Saint Esprit Katedrali’ni, Sultanahmet Cami’ni, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ni, Fatih’teki Aya Yorgi Kilisesi’ni, Fener Rum Patrikhanesi ziyaret etti; çeşitli kiliselerin liderleri ve Hristiyan topluluklarının temsilcileriyle görüştü, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bir bildiri imzaladı. Papa, çok sayıda ülkeden Hristiyan’ın katıldığı Volkswagen Arena’da düzenlenen bir ayini yönetti.

Yahudi toplumu temsilcileriyle buluştu

14. Leo, İstanbul’da bulunduğu sürede Türk Yahudi toplumu temsilcileri ile de bir araya geldi. Vatikan Büyükelçiliği Caritas Üniteleri’nde gerçekleşen buluşmada Hahambaşı Rav David Sivi, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh hazır bulundu.

Rav Sivi, İbrahimzadeh ve Kohen, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen resepsiyona da katıldı. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan beşinci Papa olan 14. Leo, pazar günü Lübnan’a geçti.

