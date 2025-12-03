Bloomberg: Türkiye önümüzdeki altı ay içinde Ermenistan kara sınırını açmayı düşünüyor

Bloomberg ajansı konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye’nin, önümüzdeki altı ay içinde Ermenistan ile kara sınırını yeniden açmayı düşündüğünü bildirdi.

Selcan Hacaoğlu imzalı haberde “Bu sayede Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın son kapalı sınırı ortadan kalkacak ve Kafkasya’da ticaretin yeniden canlanmasının önü açılacak” ifadeleri yer aldı.

Normalleşme süreci çerçevesinde iki ülke yaklaşık iki yıl önce kara sınırını üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmayı kararlaştırmıştı.

Ermenistan kendi bölgesindeki sınır kapılarını geçtiğimiz aylarda yenilemişti. Ajansın haberinde sınırın açılmasının bu çerçevede mi gerçekleşeceği yoksa daha ileri bir adım mı olacağı bilgisi yer almadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen ay, Türkiye’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai bir barış anlaşması olmadan ilişkilerini yeniden başlatmayacağını söylemişti.

Fidan, “İlişkileri şimdi normalleştirirsek, Ermenistan’ın bir barış anlaşması imzalamasının en büyük nedenini ortadan kaldırmış oluruz.” demişti.

Bu açıklamadan sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Ermeni elçilerin geçtiğimiz Cumartesi günü Akyaka-Akhurik sınır kapısını gezdiğini ve Kars-Gümrü demiryolu bağlantısının yeniden inşası planlarını ilerletmek üzere Ermenistan sınır kenti Gümrü’de bir araya geldiğini açıkladı. Yetkililer, rayların yenilenmesinin beş ay kadar sürebileceğini belirtti. Yerel yetkililer, Türkiye’nin ayrıca sınır devriyeleri için bölgede yeni yollar inşa ettiğini belirtti.

