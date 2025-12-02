“Üç Bakış Üç İstanbul” sergisi Pangaltı Derneği’nde

Gültekin Çizgen, Jan Devletoğlu ve Sarkis Baharoğlu’nun İstanbul’a dair fotoğrafları buluştuğu “Üç Bakış Üç İstanbul” başlıklı sergi, Pangaltı Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde sergileniyor.

Derneğin kuruluşunun 80’inci yılı kapsamında 22 Kasım Cumartesi günü dernek binasında yapılan açılışa Başrahip Hagopos Çopuryan ve sanatseverler katıldı. Sanatçılar, sergiye gösterilen ilgiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Sergide fotoğraf sanatçılarına dernek yönetimi tarafından plaket verildi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emre İkizler’in küratörlüğünde hazırlanan sergi, ilk olarak Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de sanatseverlerle buluşmuştu.

Sergi, 6 Aralık’a kadar, saat 12:00-17:00 arası ziyarete açık.

Adres: Süleyman Nazif Sokak, No.25 Şişli/İstanbul

Agos