Papa’nın ziyareti Lübnan’da nasıl karşılandı?

İsrail’in saldırılarına ara vereceğini düşünen pek çok kişi rahatladı

Türkiye ziyaretinin ardından 30 Kasım’da Lübnan’a geçen Papa XIV. Leo, Ortadoğu ülkesindeki programının son gününde başkent Beyrut’ta düzenlediği ayinde “birlik ve barış” mesajları verdi.

Sahilde düzenlenen ayine Hıristiyan toplumundan binlerce kişinin yanı sıra Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam da katıldı.

Konuşmasında Lübnan halkının zor günlerden geçtiğine işaret eden Papa, ülkenin yeniden eski ihtişamına kavuşabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması ve “çabaların birleştirilmesi” gerektiğini savundu.

Bunun yolunun “kalpleri silahsızlandırmaktan” geçtiğini öne süren Papa, “Etnik ve siyasi ayrılıklarımızın zırhını üzerimizden çıkaralım, dini inançlarımızı karşılıklı buluşmalara açalım ve kalplerimizde birleşik bir Lübnan hayalini yeniden canlandıralım” dedi.

Vatikan Devlet Başkanı, konuşmasının sonunda, “barış ve adaletin hakim olduğu, herkesin birbirini kardeş olarak gördüğü” bir Lübnan çağrısında bulundu.

Ayinin ardından Papa ve beraberindekiler, üç günlük ziyareti sonlandırıp Vatikan’a dönmek üzere Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na geçti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn uğurlama töreninde yaptığı konuşmada “Lübnan’a umut ve barış mesajları getirdiniz, farklı bölgeleri ziyaret edip tüm toplumsal kesimler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandınız. Bu ilgi, halkımızın barış ve istikrara duyduğu derin özlemi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Washington Post, billboardlarda ve LED ekranlarda fotoğrafları gösterilen Amerikalı Papa’nın ziyaretinin halkta nasıl yankılandığını haberleştirdi.

70 yaşındaki Vatikan liderini karşılamaya Hıristiyanlarla birlikte başörtülü Müslümanların da gittiği aktarıldı.

Verdiği mesajlarda barış vurgusu yapan Papa’nın, halkın neredeyse imkansız görülen bu beklentisini dile getirdiği ifade edildi.

Hem sokakta hem de TV programlarında İsrail’le Hizbullah arasındaki ateşkesin çökmesinden duyulan endişenin konuşulduğu belirtildi.

Papa’nın başkente gelmesiyle birlikte İsrail’in saldırılarına ara vereceğini düşünen pek çok Lübnanlının rahatladığı vurgulandı.

Ülkenin güneyinde yaşayan Hıristiyanlardan Hişam Nohra, bugünkü ayin için Beyrut’a geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Bu ziyaret tarihi önemde. Hem dini hem de siyasi nitelik taşıyor. Papa’nın ziyaretinin sürdüğü bu üç gün boyunca yaşadığımız barış ortamı umarım ömür boyu devam eder.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu’nun (International Crisis Group) kıdemli Lübnan uzmanı David Wood da aynı konuya işaret etti:

Pek çok Lübnanlı, Papa’nın ziyaretinin İsrail’in süregelen saldırılarını durduracak olmasına önem gösterdi. Ateşkes sağlandığından beri Lübnan hükümetinin veremediği umudu, Papa’nın ziyareti verdi.

İsrail, Ekim 2023’te patlak veren Gazze savaşıyla birlikte Lübnan’a yönelik de operasyon başlatmış, bu saldırılar Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi’nin (ACLED) paylaştığı verilere göre, 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ateşkes ihlallerinin sayısı 1500’ü aştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail’in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025’te düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze savaşının ardından Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

