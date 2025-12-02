Papa’dan Erdoğan’a helikopter teşekkürü: ‘Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum’

28 Kasım’da İznik’te yapılan törene helikopter ile giden Papa 14. Leo, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a helikopter imkanı için teşekkür etti.

Türkiye ziyaretini tamamlayarak Pazar günü Lübnan’a giden Papa 14. Leo, seyahatinin “bölge genelinde barışı teşvik etmek” amacı taşıdığını söyledi ve Ankara’nın bunda önemli rol oynayabileceğini belirtti.

İstanbul-Beyrut yolculuğu sırasında uçaktaki gazetecilerle konuşan Papa, ziyaret için, “Umarım siz de benim gibi Türkiye’de çok güzel günler geçirmişsinizdir. Muhteşem bir deneyim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Vatikan tarafından yayımlanan metne göre, ziyaretin “büyük bir başarı” olduğunu söyleyen Papa buna katkıları için Vatikan ve Türkiye tarafındaki görevlilere teşekkür etti.

PAPA’DAN TEŞEKKÜR

Papa AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve geziyi tam bir başarıya ulaştırmak için bize sağladığı çok sayıda kişiye, şahsi helikopterine, çok sayıda ulaşım aracına, organizasyona, vs., bakanların ziyaret boyunca çeşitli anlarda hazır bulunmalarına minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi