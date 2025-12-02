Papa 14. Leo’dan Lübnan ziyareti: Hristiyan ve Müslüman liderlere ‘ilahi barış’ çağrısı

Papa 14. Leo’nun mesajı, Lübnan’ın ve Hristiyan nüfusunun Katolik Kilisesi için önemine vurgu yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo pazartesi günü Lübnan’a ziyaretinde, farklı dinlerin bir arada yaşama geleneğini, çatışmaların yaşandığı bölge için umut ışığı olarak nitelendirdi ve ülkenin Hristiyan ve Müslüman dini liderleriyle yaptığı toplantıda “ilahi barış” çağrısında bulundu.

Leo, ziyaretinin ilk gününde Lübnan’ın ruhani liderleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkent Beyrut’un çevresindeki otoyollar üzerinde kendi resmini taşıyan reklam panoları yer aldı.

Beyrut’taki Şehitler Meydanı’nda düzenlenen dinlerarası toplantıda Lübnan’ın Hristiyan patrikleri ile Sünni, Şii ve Dürzi ruhani liderleri bir araya geldi.

İncil ve Kur’an’dan ilahiler dinledikten sonra Papa 14’üncü Leo, Lübnan’ın dini hoşgörü geleneğini bölgedeki “ilahi barış” için bir işaret olarak övdü.

“Bir arada yaşamanın uzak bir hayal gibi göründüğü bir çağda, farklı dinleri kucaklayan Lübnan halkı, korku, güvensizlik ve ön yargıların son sözü söyleyemeyeceğini ve birlik, uzlaşma ve barışın mümkün olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır,” dedi.

Papa Leo’nun mesajı, Lübnan’ın ve Hristiyan nüfusunun Katolik Kilisesi için önemine dikkat çekti. Etkinliğin sonunda ruhani liderler barışın sembolü olarak bir zeytin fidanı diktiler.

Lübnan sıklıkla dini bir arada yaşama modeli olarak gösterilse de, her zaman böyle olmadı. Ülkede 1975’ten 1990’a kadar süren iç savaş, büyük ölçüde mezhepsel çizgide ilerledi.

Gergin bir zamanda ziyaret

Papa’nın ziyareti, 2020 Beyrut liman patlamasıyla noktalanan çatışma, ekonomik krizler ve siyasi çıkmazlarla geçen yılların ardından küçük Akdeniz ülkesi için yeni ve hassas bir döneme denk geliyor. Gazze’de çatışmaların yaşandığı ve Lübnan’da siyasi gerginliklerin arttığı bir dönemde Papa 14’üncü Leo’nun ziyareti Lübnanlılar tarafından bir umut işareti olarak karşılandı.

Lübnan’daki Katolik Okulları Genel Sekreteri Youssef Nasr, “Lübnanlılar olarak yaşadığımız onca savaş, kriz ve umutsuzluktan sonra bu ziyarete ihtiyacımız var,” dedi. “Papa’nın ziyareti Lübnanlılara ayağa kalkmaları ve ülkelerine tutunmaları için yeni bir itici güç veriyor.”

Son zamanlarda Lübnan, Lübnanlı militan bir grup ve siyasi parti olan Hizbullah’ın geçen yıl İsrail ile girdiği ve ülkeyi derinden hasara uğratan savaşın ardından silahsızlanması çağrıları nedeniyle derin bir bölünme yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail neredeyse her gün Hizbullah üyelerini hedef alan hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan’ın Büyük Sünni Müslüman Müftüsü Abdul-Latif Derian, dinlerarası etkinlikte Papa 14’üncü Leo’yu karşıladı ve selefi Papa Francis’in kurduğu iyi ilişkileri hatırlattı. Francis ve Kahire’deki Sünni ilim merkezi El-Ezher’in büyük imamı Şeyh Ahmad al-Tayeb tarafından imzalanan 2019 tarihli insan kardeşliği ortak bildirisine atıfta bulundu.

Derian, “Lübnan bu mesajın topraklarıdır,” dedi.

Hristiyanlara kalmaları için çağrı

Lübnan’ın 5 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte birini Hristiyanlar oluşturuyor ve Akdeniz’in doğu kıyısındaki bu küçük ülke Orta Doğu’daki en büyük Hristiyan nüfus oranına sahip.

Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana yürürlükte olan bir güç paylaşımı anlaşması, devlet başkanının Maruni bir Hristiyan olmasını öngörüyor ve Lübnan’ı Hristiyan bir devlet başkanına sahip tek Arap ülkesi yapıyor

Vatikan, Hristiyan varlığını bölgedeki kilise için bir siper olarak görüyor.

Lübnanlı Hristiyanlar, ülkedeki iç savaşın ardından yaşadıkları göçe rağmen ata yurtlarında kalmaya devam ettiler.

