Fatih’te 2 katlı binada yangın paniği!

Fatih’te 8 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı binada çıkan yangından aile üyeleri son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak’taki 2 katlı binada saat 12.00 sıralarında çıktı.

İddiaya göre, 6 çocuğuyla birlikte evde bulunan çift, yangının çıktığını fark edince kendilerini can havliyle dışarı attı.

Aile son anda kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rahip Şen isimli yurttaş, “İtfaiyenin sesine uyandım. Çok çocuklu bir aile vardı. Tam olarak bilmiyorum. Ev yanmış. Allah yardımcıları olsun. İtfaiyemiz sağ olsun” dedi.

Evde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi