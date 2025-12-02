Entrepreneur Alarabiya: “Yukarıdan bakıldığında Ermenistan büyüleyici bir manzara sunuyor”

Arap dünyasında girişimcilik, teknoloji, iş dünyası ve start-up ekosistemine odaklanan “Entrepreneur Alarabiya” dergisi, Ermenistan’a dair kapsamlı bir tanıtım yazısı yayımladı.

Yazıda, Ermenistan’ın zarafet, şıklık ve lüksü bir araya getirerek ziyaretçilere yeni bir macera alanı sunduğu vurgulanıyor. Ülkede özellikle yeşil vadilerin üzerinde yapılan yamaç paraşütü uçuşları, tarihi anıtların üzerinden geçen sıcak hava balonu turları ve Kafkas Dağlarının sert ama etkileyici manzaralarını yukarıdan görme olanağı sağlayan özel helikopter gezilerinin giderek daha fazla ilgi gördüğü ifade ediliyor. Bu eğilimlerin, Ermenistan’ın dünyanın en cazip turistik destinasyonlarından biri olarak konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

Dergi, sonbaharın gelişiyle birlikte masmavi gökyüzünün uçuşlar için ideal ortam yarattığını ve özellikle Basra Körfezi ülkelerinden gelen ziyaretçilerin çöl ufkundan uzaklaşıp Ermenistan’ın dağ esintisiyle tanışma fırsatı bulduğunu aktarıyor. Ayrıca kış sporları tutkunlarının da ülkenin karla kaplı dağlarında benzersiz deneyimler yaşadığına dikkat çekiliyor.

