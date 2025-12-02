Bu nasıl cellat Özgür Bey

Ahmet Hakan

ÖZGÜR Özel, DEM’e seslenmiş:

“Celladınıza âşık olmayın.”

*

Şair, burada “cellat” derken AK Parti’yi kastediyor.

AK Parti, Kürtlerin celladıymış yani.

*

AK Parti nasıl bir cellatsa…

Devlet televizyonunda Kürtçe kanal açmış.

Kürtlerin dilinin mahkemelerde konuşmasını sağlamış.

Kürtçe dil kursları açmış.

Üniversitelerde Kürtçenin okutulduğu bölümler açmış.

İnsanlık dışı işkencelerin merkezi olan Diyarbakır Cezaevi’ni ibret müzesine çevirmiş.

Başarısızlıkla da sonuçlansa da ilk çözüm sürecini başlatmış.

Yetmemiş, ikinci çözüm sürecini başlatmış.

Kürtçe isim koymanın önündeki engelleri kaldırmış.

Falan…

*

Soruyorum:

*

Bu nasıl cellat böyle Özgür Bey?

Bu yapılanlar cellatların yapacağı işlere benziyor mu?

*

Sizi üzmemek için partinizin siyasi tarihinde gerçekleştirilen hakiki cellatlıklar meselesine hiç girmiyorum.

HAFTAYA DAMGASINI VURAN ÜÇ İSİM

PAPA: Dünyada Papa’yı en fazla ciddiye alan ülkeler listesi yapılsa… Türkiye ilk üçe rahatlıkla girer. İster misiniz bunu gören Papa, altı ayda bir ülkemizi ziyaret etsin.

*

BARZANİ: Gazeteciliğe ilk başladım: Barzani aşağılaması milli spordu. Gazetecilikte onuncu yılım: Barzani’ye sövmeyeni gazetelerde barındırmıyorlardı. Gazetecilikte yirminci yılım: Barzani’yi “aşiret lideri” falan diye aşağılamak hala geçer akçe. Gazetecilikte son dönemim: Barzani üzerinden öcü masalları anlatılıyor. Biz bunları yaparken Barzani ile iş tutmayan dünya devleti kalmadı. Papua Yeni Gine dahil.

*

KILIÇDAROĞLU: İşlevi kaldı mı? Pek kalmadı. CHP’de etki gücü var mı? İşte son Kurultay’da gördük, hiç yok. CHP tabanını etkileyebiliyor mu? Yüzde biri etkilediği bile kuşkulu. Peki CHP yönetiminin ve CHP medyasının sabah akşam Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu diye tutturmasına ne diyeceğiz? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun bizim göremediğimiz bir gücü mü var CHP’de?

BİR FASIK SİZE HABER GETİRDİĞİNDE

ESKİ Diyanet İşleri Başkanlarından Mehmet Görmez Hoca, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un programında şöyle demiş:

“Sosyal medya fasıktır. Oradaki bilgiler mutlaka teyit edilmelidir.”

*

Görmez Hoca, fasıklarla ilgili bir ayetten söz ediyor. Ayet şu:

“Bir fasık size haber getirdiğinde araştırınız.”

*

Peki fasık kimdir?

Onu da şöyle açıklıyor Görmez:

*

“İnanç meselesinde yoldan çıkmış kimse. Hakikatten kopmuş kişi.”

CHP’DE HÜKÜMETİ TEBRİK DÖNEMİ BAŞLADI

ÖNCE Gürsel Erol, Murat Kurum’u deprem bölgesinde yaptığı işler nedeniyle tebrik etti.

*

Ardından Veli Ağbaba insansız savaş uçağı Kızılelma’yı ve Bayraktar’ı tebrik etti.

*

Hep söyledim, yine söylüyorum:

*

Deprem bölgesinde yapılan 350 bin konutla kavga edenler için… Mağlubiyet kaçınılmazdır.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri küçümseyenler için… Mağlubiyet kaçınılmazdır.

KORKUNÇ TEŞKİLAT

BİR savcı düşünün:

Operasyondan önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’la defalarca buluşuyor.

Soruşturmayı yürüten savcıları, “Başınıza bela alırsınız” falan diye tehdit ediyor.

Bu iki iddianın tek harfi bile doğruysa…

“Korkunç Teşkilat” adlı film bile bu olayın yanında romantik komedi filmi gibi kalır.

MADURO SÜRGÜNE GİDECEKSE

ABD’li Trump yanlısı bir senatör, Maduro’ya şöyle demiş:

*

“Bildiğim kadarıyla Türkiye’de şu sıralar mevsim şahane. Türkiye’ye git Maduro.”

*

Benim gibi bir kış sever açısından şu sıralar Türkiye’de havalar çok güzel: Kapalı, soğuk, yağmurlu.

*

Ancak Maduro, açık ve güneşli havaları seviyormuş.

Mesela Miami’ye falan sürgüne gitse çok rahat eder.

*

Yani Senatör Bey, Türkiye yerine Miami alternatifinden söz ederse Maduro’yu ikna edebilir.

