«ՎՈԼՍՎԱԿԷՆ ԱՐԵՆԱ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ ԲԵՄԸ ՆԱԽԱԳԾՈՒԱԾ ԷՐ ՆՈՐԱ ՀԻՍԱՐԼԸԻ ԿՈՂՄԷ

«ՀայՃար» Միութիւնը յայտարարութիւն մը հրապարակելով, յայտնեց որ Հռոմի Պապի կողմէ «Վոլսվակէն Արենա» սրահին մէջ մատուցուած Ս. Պատարագը մեծ հպարտութիւն դարձաւ «ՀայՃար»ի համար։
«ՀայՃար»ի անդամ Նորա Հիսարլը նախագծած էր արարողութեան բեմը, իր ստորագրութիւնը դնելով պատմական իրադարձութեան տակ, նաեւ ստեղծելով անմոռանալի ներկայացում՝ Միութեան եւ Պոլսահայութեան համար։
Արարողութեան ընթացքին «ՀայՃար»ի ղեկավարութիւնը հնարաւորութիւն ունեցաւ մէկտեղուելու Հռոմի Պապին հետ եւ անոր նուիրելու «Պալեաններ» գիրքէն երկու օրինակներ։ Այս յատուկ հանդիպումը նշանակալից քայլ մը եղաւ Պոլսահայութեան մշակութային ժառանգութիւնը միջազգային հարթակներու վրայ յառաջ մղելու գործին մէջ։
Յայտարարութեան մէջ, «ՀայՃար»ի ղեկավարութիւնը կը նշէ որ Նորա Հիսարլըի ստեղծագործական տեսլականն ու նուիրեալ աշխատանքը ամրապնդեցին մեր համայնքի ոգին։
«ՀայՃար» դիտել կուտայ նաեւ որ համայնքէն բազմաթիւ անդամներ նշանակալից ջանքեր ունեցան արարողութեան նախապատրաստութեան գործընթացին մէջ, աւելցնելով որ այս համերաշխութիւնը կարեւոր մասը կը կազմէր հասարակաց յաջողութեան։
Եզրակացնելով, «ՀայՃար» յատկապէս կը շեշտէ որ Հիսարլը իր աշխատութեամբ արժէքաւոր ներդրում կը բերէ համայնքին։
