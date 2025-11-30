Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye’deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Ümit Türk, Hamdi Dindirek, Gökhan Çeliker, Sercan İrkin, Barış Seçkin

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo sabah saatlerinde İstanbul’daki temasları kapsamında, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İznik Konsili’ne atıfla birlik vurgusu yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı ayrıca, katedral yetkililerine sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.

Papa 14. Leo, Türkiye’deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hareket edecek.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi’ndeki ayine katıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un düzenlediği Aziz Andreas’ı anma ayinine iştirak etti.

Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo’nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi’ndeki “ilahi ayin”in ardından Hristiyan mezheplerinin “ortak kutsama töreni”ne katıldı.

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü.

Papa 14. Leo, Harbiye’deki Vatikan Temsilciliği’nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.

Ahmet Minguzzi’nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa’dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo’ya, Mattia Ahmet’in Müslümanlar tarafından da “kardeşliğin meleği” olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa’ya teşekkürlerini iletti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye’deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Papa 14. Leo, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunduktan sonra Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, Papa 14. Leo’yu yolcu etti.

Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Papa’nın Türkiye’deki resmi temasları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştiren Papa 14. Leo, görüşmelerin ardından, Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda davetlilere hitap etmişti.

Papa 14. Leo, Külliye’deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşmüştü.

İstanbul’da ilk olarak Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen Papa 14. Leo, ardından helikopterle Bursa’nın İznik ilçesine geçmiş ve Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmıştı.

Sultanahmet Camisi’ne ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan toplulukların liderleriyle toplantı gerçekleştirmişti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi’nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşerek ortak bildiri imzalamıştı.

Volkswagen Arena’da ayin düzenleyen Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedraline dua ziyareti yapmıştı.

AA