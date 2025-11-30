PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ TARAFINDAN PAPA LEO XIV. HAZRETLERİ’NE

Aziz Papa Leo Hazretleri,

Ekselansları,

Sevgili ruhbanlar ve imanlı halkımız,

Muhterem misafirler,

Mesih’te derin bir sevinç ve kardeşçe bir muhabbetle, Türkiye Ermenileri Patriği olarak, Ruhani Meclisimizin üyeleri, ruhbanlarımız ve tüm imanlılarımız adına, Hazretlerinizi Ermeni Apostolik Kilisesi’nin bu mukaddes katedralinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sizleri Rab İsa Mesih’te bir kardeşimiz olarak selamlıyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.

Bugün aramızda bulunmanız yalnızca bir şeref değil; aynı zamanda topluluğumuz, Türkiye’deki bütün kiliseler ve Hristiyanların birliği için emek veren herkes adına bir berekettir. Bu ziyaret, Papa Hazretleri, halkımızın kalbinde daima hatırlanacaktır.

Ziyaretiniz, olağanüstü bir anlam taşıyan bir yıla, İznik Birinci Konsili’nin 1700. Yıldönümüne denk gelmektedir: İznik, yalnızca bir episkoposlar toplantısı değil; Hristiyan tarihinde ruhani bir dönüm noktası olmuştur. Bize birliğin vazgeçilmez olduğunu, gerçeğin cesaretle ifade edilmesi gerektiğini ve Mesih’teki ortak imanımızın millet, etnisite ve zamanın ötesine geçtiğini hatırlatır. İznik İman Bildirgesi’ni sadakatle benimsemiş olan Ermeni Kilisesi için bu yıldönümü kutsal bir anlam taşır. Bu sebeple Hazretlerinizi sadece şerefli bir misafir olarak değil, aynı zamanda İznik ortak imanında bir kardeş ve onun bir muhafızı olarak karşılıyoruz.

Papa Hazretleri, izin verirseniz, Roma Piskoposu ve Havari Petrus’un halefi olarak size emanet edilen ruhani hizmete duyduğumuz derin saygıyı ifade etmek isterim. Papalık makamı uzun yıllardır insan onurunu savunan, barışı teşvik eden ve sesi duyulmayanlara ses olan ahlaki bir pusula olmuştur. Ermeni halkı, acı zamanlarımızda sesini yükselten, tehlike altındaki Hristiyan toplulukların yanında duran ve dünya tereddüt ettiğinde gerçeği savunan papaları asla unutmaz. Şahsınızda, Papa Hazretleri hem Katoliklere sunduğunuz manevi babalığı hem de Papalığın dünyaya sunduğu evrensel tanıklığı onurlandırıyoruz.

Bugün Orta Doğu’da ve dünyanın pek çok yerinde Hristiyanlar zorluklar, göç ve sayısal azalma ile karşı karşıyadır. Böyle zamanlarda birlik bir zorunluluktur. Türkiye’deki Hristiyan topluluklarımız küçük bir topluluk gibi yaşasa da, giderek daha fazla karşılıklı saygı içinde birbirlerine bağlanmaktadır. Ermeni Apostolik Kilisesi, Hristiyanlar arasındaki bölünmenin Mesih’in bedenini yaraladığını, fakat Kutsal Ruh’un bu yaraları iyileştirdiğini ve Kiliseleri adım adım birbirine yaklaştırdığına yürekten inanır. Geçen on yıllarda kiliselerimiz arasındaki ilişkiler, bir zamanlar hayal bile edilemeyecek bir derinliğe ulaşmıştır. Diyalog, ortak dua ve samimi kardeşlik sayesinde bu yolu birlikte yürüdük. Bugünkü ziyaretiniz, Papa Hazretleri, Kiliselerin birbirlerine rakip olarak değil, kardeş olarak yaklaştığının güçlü bir işaretidir. Bu durum dünyaya, Hristiyan birliğinin mümkün olduğunu ve bunun Tanrı’nın isteği olduğunu göstermektedir.

Papa Hazretleri, Türkiye Ermeni toplumu küçük ama diri bir şekilde varlığını idame ettirmektedir. Kiliselerimiz, okullarımız ve vakıflarımız işlevlerini sadakat ve sevgiyle sürdürmektedir. Kadim Ermeni Kilisesi’nin sadık evlatları olarak bu ülkenin sadık vatandaşlarıyız; iyi gözetilen bir azınlık olarak din özgürlüğünden ve devlet desteğinden yararlanmaktayız. Zorluk zamanı da umut zamanı da diğer Hristiyan kardeşlerimizin -Ortodoks, Katolik ve Protestan- dayanışmasını hep hissettik. Bugün buradaki varlığınız bu dayanışmanın derin bir göstergesidir.

Ne yazık ki, bu sıcak çatışma günlerinde, insanların çekmek zorunda kaldığı acıların tanıklarıyız. Özellikle Orta Doğu’daki Hristiyanların büyük bir pay aldığı süregelen zulümlerin farkındayız. Rab’bin, Papalık makamının büyük ahlaki gücünü ve nüfuzunu, Hazretleriniz aracılığıyla, bu kırılgan Hristiyan topluluklarının güvenliği için kullanmasını diliyoruz; özellikle önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğiniz bölge için. Rab sizi o kanayan topraklarda bir barış meleği kılsın; savaş yorgunu halklara kalıcı bir barışın müjdesini iletmeniz için sizi güçlendirsin.

Ayrıca, Batı’da sağlam ahlaki değerlerin, aile kutsiyetinin ve Hristiyan inancının aşındırılmasına karşı verilen mücadelenin de farkındayız. Bu Tanrı’yı hoşnut eden kutsal mücadelede dualarımızı sizin dualarınızla birleştiriyoruz. Tanrı, kötülüğün karanlık güçlerinin ilerleyişini durdurmanız için asanızı güçlü bir kule gibi yükseltsin; sizi her azgın saldırıya karşı korusun ve hizmetinizin sizi götürdüğü her yerde göksel sabır ve teselli versin.

Kendi bölgemiz için de dua ediyoruz: savaşın yaraladığı topraklar için, varlığı tehdit altında olan tüm topluluklar için. Her şeyden önce, Mesih’i ikrar edenlerin birliği için dua ediyoruz. Asırlar önce tek bir ağızdan dile getirilen İznik imanı, yeniden kopmaz bir kardeşlik bağı olsun.

Papa Hazretleri, Türkiye Ermeni Apostolik Kilisesi ve burada toplanan herkes adına bu tarihi ziyaretiniz için en derin şükranlarımızı sunuyorum. Bu hislerle sizleri ve heyetinizdeki ruhani kardeşlerimizi selamlıyoruz. Meryem Ana’ya adanmış bu mukaddes mabedin altında, tüm azizlerin — Azize Meryem, Theotokos, Aziz Petrus, Aziz Pavlus ve Aziz Krikor Lusavoriç— şefaatini diliyoruz. Dualarımızın Rab katında kabulü için niyaz ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un lütfu, sevgisi ve takdis edici ilahi kudreti hepimizin üzerine olsun. Âmin.

Kardeşim, Papa Hazretleri Leo, aramıza hoş geldiniz. Mesih Tanrımız hizmetinizi kutsasın ve dünyaya barış ihsan etsin.

