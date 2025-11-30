Papa 14. Leo, Patrik Bartholomeos’la bildiri imzaladı

İkili, Paskalya için ortak tarih belirlenmesi yönünde çalışma sözü verdi.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde cumartesi günü, seçilmesinden bu yana ilk dini yolculuğu kapsamında Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi. Tarihî ve sembolik nitelikteki ziyaret, Hristiyan uzlaşması ve dünyadaki pek çok çatışma arasında barışın teşvik edilmesi temalarına odaklandı.

Papa, Patrikhane’ye vardığında Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Aziz Yorgi Patrikhane Kilisesi’nin girişinde karşılandı. İkili, birlikte bir mum yakıp kutsal ikonu takdis ettikten sonra, ortak bir şükran ayinine katılmak üzere kiliseye birlikte girdi.

Törene İskenderiye Patriği Theodoros, Konstantinopolis ve Roma kiliselerinin din adamları, ABD Dışişleri Bakanı Michael Rigas, Avrupa Birliği Din ve Diplomasi Danışmanı Konstantinos Alexandris ve diğer diplomatik temsilciler katıldı.

Şükran ayininin ardından ve özel görüşmeden önce, Papa ve Patrik, Hristiyanlar arasında birlik bildirisini imzaladı. Bildiride, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin Paskalya için ortak bir tarih belirlemesi yönünde birlikte çalışma sözü verdiler.

Açıklamada belirli bir tarihe bağlı kalınmasa da şu ifadeye yer verildi: “Her yıl Bayramların Bayramı’nı birlikte kutlayabilmek için olası bir çözüm arayışını sürdürme yönündeki ortak arzumuzu yineliyoruz.”

Cumartesi günü Papa 14. Leo ayrıca İstanbul’un simge yapılarından Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa, camiye girmeden önce ayakkabılarını çıkardı ve eğilerek saygı gösterdi; ancak seleflerinin aksine dua etmediği bildirildi.

Vatikan ilk açıklamasında Papa’nın camide kısa bir süre dua ettiğini duyurmuş, daha sonra bu kaydı düzelterek ziyaretin “derin bir saygı içinde, ibadet edenlerin inancına ve mekânın kutsallığına yönelik bir tefekkür ve dinleme ruhuyla” gerçekleştiğini belirtti.

Bu ziyaret, Papa’nın ilk yurt dışı gezisi olma özelliğini taşıyor. Bir sonraki durağının Lübnan olması bekleniyor. Papa 14. Leo, tarihteki ilk Amerikalı papa olarak, Orta Doğu’da barış konusuna geniş bir çerçeveden değinmesi beklenen bir konuşma yapacak.

