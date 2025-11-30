Papa 14. Leo Kumkapı Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etti

İşhan Erdinç

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etti. Papa, Patrik Maşalyan ve ruhaniler tarafından dualarla karşılanırken Ermeni toplumundan geniş katılım oldu; ruhaniler, vakıf yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de kilisedeydi. Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Önderi Kerabaydzar Kazancıyan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Patrik Maşalyan Hıristiyanların dünya genelindeki zorluklarına dikkat çekerek birlik çağrısı yaptı, Papa Leo ise Ermeni halkının tarih boyunca çoğu zaman trajik koşullarda gösterdiği cesur Hristiyan tanıklığı için Tanrı’ya şükretti.

Papa Leo , 30 Kasım Pazar sabahı saat 09.30’da Türkiye Ermenileri Patriği ve Ruhani Meclis üyeleri tarafından törenle ve ilahilerle karşılandı. Patrik Maşalyan ve Papa Leo karşılama töreni ve duaların ardından sunakta yan yana oturdular.

Patrik Maşalyan İngilizce bir konuşmayla Papa’yı selamladı. Maşalyan, ziyaretin, İznik Birinci Konsili’nin 1700. Yıldönümüne denk gelmesi dolayısıyla taşıdığı özel anlamı vurguladığı konuşmasında; bu yıldönümünün, Hıristiyan birliğinin ve ortak imanın tarihsel önemini hatırlattığını belirtti. Patrik, Papa’nın ruhani hizmetine duyulan saygıyı dile getirerek, Papalığın insan onuru, barış ve hakikatin savunulması konularında uzun yıllardır sürdürdüğü evrensel tanıklığa dikkat çekti.

Patrik Maşalyan, günümüzde Orta Doğu ve diğer bölgelerde Hristiyan toplulukların maruz kaldığı zorluklara dikkat çekti, böyle bir dönemde Hıristiyanlar arasındaki birliğin zorunlu olduğu ifade etti.

Patrik Maşalyan’ın konuşmasının tam metni şöyle:

“Aziz Papa Leo Hazretleri…

Ekselansları…

Sevgili ruhbanlar ve imanlı halkımız…

Muhterem misafirler…

Mesih’te derin bir sevinç ve kardeşçe bir muhabbetle, Türkiye Ermenileri Patriği olarak, Ruhani Meclisimizin üyeleri, ruhbanlarımız ve tüm imanlılarımız adına, Hazretlerinizi Ermeni Apostolik Kilisesi’nin bu mukaddes katedralinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sizleri Rab İsa Mesih’te bir kardeşimiz olarak selamlıyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.

Bugün aramızda bulunmanız yalnızca bir şeref değil; aynı zamanda topluluğumuz, Türkiye’deki bütün kiliseler ve Hristiyanların birliği için emek veren herkes adına bir berekettir. Bu ziyaret, Papa Hazretleri, halkımızın kalbinde daima hatırlanacaktır.

Ziyaretiniz, olağanüstü bir anlam taşıyan bir yıla, İznik Birinci Konsili’nin 1700. Yıldönümüne denk gelmektedir: İznik, yalnızca bir episkoposlar toplantısı değil; Hıristiyan tarihinde ruhani bir dönüm noktası olmuştur. Bize birliğin vazgeçilmez olduğunu, gerçeğin cesaretle ifade edilmesi gerektiğini ve Mesih’teki ortak imanımızın millet, etnisite ve zamanın ötesine geçtiğini hatırlatır. İznik İman Bildirgesi’ni sadakatle benimsemiş olan Ermeni Kilisesi için bu yıldönümü kutsal bir anlam taşır. Bu sebeple Hazretlerinizi sadece şerefli bir misafir olarak değil, aynı zamanda İznik ortak imanında bir kardeş ve onun bir muhafızı olarak karşılıyoruz.

Papa Hazretleri, izin verirseniz, Roma Piskoposu ve Havari Petrus’un halefi olarak size emanet edilen ruhani hizmete duyduğumuz derin saygıyı ifade etmek isterim. Papalık makamı uzun yıllardır insan onurunu savunan, barışı teşvik eden ve sesi duyulmayanlara ses olan ahlaki bir pusula olmuştur. Ermeni halkı, acı zamanlarımızda sesini yükselten, tehlike altındaki Hıristiyan toplulukların yanında duran ve dünya tereddüt ettiğinde gerçeği savunan papaları asla unutmaz. Şahsınızda, Papa Hazretleri hem Katoliklere sunduğunuz manevi babalığı hem de Papalığın dünyaya sunduğu evrensel tanıklığı onurlandırıyoruz.

Bugün Orta Doğu’da ve dünyanın pek çok yerinde Hristiyanlar zorluklar, göç ve sayısal azalma ile karşı karşıyadır. Böyle zamanlarda birlik bir zorunluluktur. Türkiye’deki Hristiyan topluluklarımız küçük bir topluluk gibi yaşasa da, giderek daha fazla karşılıklı saygı içinde birbirlerine bağlanmaktadır. Ermeni Apostolik Kilisesi, Hristiyanlar arasındaki bölünmenin Mesih’in bedenini yaraladığını, fakat Kutsal Ruh’un bu yaraları iyileştirdiğini ve Kiliseleri adım adım birbirine yaklaştırdığına yürekten inanır. Geçen on yıllarda kiliselerimiz arasındaki ilişkiler, bir zamanlar hayal bile edilemeyecek bir derinliğe ulaşmıştır. Diyalog, ortak dua ve samimi kardeşlik sayesinde bu yolu birlikte yürüdük. Bugünkü ziyaretiniz, Papa Hazretleri, Kiliselerin birbirlerine rakip olarak değil, kardeş olarak yaklaştığının güçlü bir işaretidir. Bu durum dünyaya, Hristiyan birliğinin mümkün olduğunu ve bunun Tanrı’nın isteği olduğunu göstermektedir.

Papa Hazretleri, Türkiye Ermeni toplumu küçük ama diri bir şekilde varlığını idame ettirmektedir. Kiliselerimiz, okullarımız ve vakıflarımız işlevlerini sadakat ve sevgiyle sürdürmektedir. Kadim Ermeni Kilisesi’nin sadık evlatları olarak bu ülkenin sadık vatandaşlarıyız; iyi gözetilen bir azınlık olarak din özgürlüğünden ve devlet desteğinden yararlanmaktayız. Zorluk zamanı da umut zamanı da diğer Hristiyan kardeşlerimizin —Ortodoks, Katolik ve Protestan— dayanışmasını hep hissettik. Bugün buradaki varlığınız bu dayanışmanın derin bir göstergesidir.

Ne yazık ki, bu sıcak çatışma günlerinde, insanların çekmek zorunda kaldığı acıların tanıklarıyız. Özellikle Orta Doğu’daki Hıristiyanların büyük bir pay aldığı süregelen zulümlerin farkındayız. Rab’bin, Papalık makamının büyük ahlaki gücünü ve nüfuzunu, Hazretleriniz aracılığıyla, bu kırılgan Hristiyan topluluklarının güvenliği için kullanmasını diliyoruz; özellikle önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğiniz bölge için. Rab sizi o kanayan topraklarda bir barış meleği kılsın; savaş yorgunu halklara kalıcı bir barışın müjdesini iletmeniz için sizi güçlendirsin.

Ayrıca, Batı’da sağlam ahlaki değerlerin, aile kutsiyetinin ve Hıristiyan inancının aşındırılmasına karşı verilen mücadelenin de farkındayız. Bu Tanrı’yı hoşnut eden kutsal mücadelede dualarımızı sizin dualarınızla birleştiriyoruz. Tanrı, kötülüğün karanlık güçlerinin ilerleyişini durdurmanız için asanızı güçlü bir kule gibi yükseltsin; sizi her azgın saldırıya karşı korusun ve hizmetinizin sizi götürdüğü her yerde göksel sabır ve teselli versin.

Kendi bölgemiz için de dua ediyoruz: savaşın yaraladığı topraklar için, varlığı tehdit altında olan tüm topluluklar için. Her şeyden önce, Mesih’i ikrar edenlerin birliği için dua ediyoruz. Asırlar önce tek bir ağızdan dile getirilen İznik imanı, yeniden kopmaz bir kardeşlik bağı olsun.

Papa Hazretleri, Türkiye Ermeni Apostolik Kilisesi ve burada toplanan herkes adına bu tarihi ziyaretiniz için en derin şükranlarımızı sunuyorum. Bu hislerle sizleri ve heyetinizdeki ruhani kardeşlerimizi selamlıyoruz. Meryem Ana’ya adanmış bu mukaddes mabedin altında, tüm azizlerin — Azize Meryem, Theotokos, Aziz Petrus, Aziz Pavlus ve Aziz Krikor Lusavoriç— şefaatini diliyoruz. Dualarımızın Rab katında kabulü için niyaz ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un lütfu, sevgisi ve takdis edici ilahi kudreti hepimizin üzerine olsun. Âmin.

Kardeşim, Papa Hazretleri Leo, aramıza hoş geldiniz. Mesih Tanrımız hizmetinizi kutsasın ve dünyaya barış ihsan etsin.”

Papa’nın konuşması

Papa Leo da konuşmasında önemli mesajlar verdi. Papa, konuşmasında, Tüm Ermenilerin Başpatriği ve Katolikosu II. Karekin Hazretleri’ne ve Türkiye’deki tüm Ermeni Apostolik cemaatine selamlarını iletti.

Papa, “Ermeni halkının tarih boyunca, çoğu zaman trajik koşullar altında gösterdiği cesur Hıristiyan tanıklığı” için Tanrı’ya şükretti. [Tanıklık, literatürde her koşulda Hıristiyan inancını korumak anlamında kulllanılıyor]

Papa Leo, Apostolik Ermeni Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki büyüyen kardeşlik bağları için minnettarlığını dile getirdi.

Bir Papa ile bir Doğu Ortodoks Patriği arasındaki ilk ortak bildirgenin, Mayıs 1970’te Papa VI. Paul ve Katolikos I. Vazken arasında imzalandığını hatırlatan Papa, “O zamandan beri, Tanrı’nın lütfuyla, kiliselerimiz arasındaki ‘hayırseverlik diyaloğu’ gelişti” dedi.

Papa Leo, Türkiye ziyaretinin İznik İnanç Bildirgesi’ni kutlamak amacıyla gerçekleştiğini ve Kilise’nin İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünü kutladığını belirterek, bu ziyaretin Kilise’nin ilk yüzyıllarında Doğu ile Batı arasında var olan birliği hatırlattığını söyledi: “Tam bir birliği yeniden tesis etmek için ilk Kilise’nin deneyiminden de ilham almalıyız. Bu birlik, birleşme veya egemenlik anlamına gelmez; aksine, Kiliselerimizin Kutsal Ruh’tan aldığı armağanların, Baba Tanrı’nın yüceliği ve Mesih’in bedeninin inşası için bir alışverişi anlamına gelir.”

Papa, Katolik Kilisesi ile Doğu Ortodoks Kiliseleri arasındaki Teolojik Diyalog için Ortak Uluslararası Komisyonun tam birliği sağlamak amacıyla çalışmalarına yakında yeniden başlayabileceğini umduğunu dile getirdi.

Papa, 12. yüzyıl Ermeni Katolikosu Aziz Nerses Şnorhali’ye “kiliseleri uzlaştırma” yönündeki yorulmak bilmez çalışmalarına işaret etti. “Aziz Nerses’in örneği bize ilham versin ve duası tam birliğe giden yolda bizi güçlendirsin!” diye dua etti.

Son olarak Papa 14. Leo, Patrik Maşalyan’a Ermeni Apostolik Kilisesi’nin sıcak karşılaması için teşekkür etti.

Papa, “Bu armağanı açık yüreklerle kabul edelim böylece İncil’in gerçeğine daha da inandırıcı tanıklar ve Mesih’in tek Kilisesi’nin misyonunun daha iyi hizmetkârları olabiliriz.”

Ziyaret karşılıklı hediyelerin sunulmasıyla sona erdi. Papa Leo yine Patrik Maşalyan eşliğinde dualarla uğurlandı.

Kilise bahçesinde bugüne kadar Patriklik Makamı’na ziyarette bulunan Papa’ların isimlerinin yer aldığı kitabe de Papa ve ruhaniler tarafından ziyaret edildi.

