Papa 14. Leo, Ermeni Patrikhanesi’nde barış mesajı verdi

Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ni ziyaret eti. Papa, İstanbul programının son gününde Mattia Ahmet’in babası Andrea Minguzzi ile de buluştu.

Artı Gerçek – Türkiye ziyaretinin son gününde İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ne gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, burada düzenlenen özel ayinde “barış ve Hristiyan birliğinin” güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ziyaret, tarihsel ve sembolik öneminin yanı sıra iki kilise arasındaki diyaloğun geleceğine dair mesajlarıyla dikkat çekti.

Papa, Patrikhane avlusunda geleneksel Ermeni Apostolik karşılama ritüeliyle karşılandı. Ruhani görevliler tarafından sunulan ekmek ve su, Papa tarafından geleneklere uygun şekilde tadılarak kabul edildi. Bu ritüel, Ermeni Hristiyan geleneğinde misafire gösterilen kardeşçe kabulü simgeliyor.

Ayin, Ermenice ilahiler ve dualarla başladı. Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan, Papa’yı “kardeşlik sevgisiyle” karşıladığını belirterek ziyaretin Ermeni toplumu için bir “nimet” olduğunu söyledi.

Maşalyan, İznik Konsili’nin 1700’üncü yılına atıfla iki kilise arasındaki yakınlaşmanın önemine de dikkat çekti:

“Kiliselere kardeş olarak yaklaşmanın mümkün olduğunu gösteriyorsunuz. Ortadoğu’da savaş ve zulüm içinde kalan Hristiyanların güvenliği için Papalığın sesi hayati önem taşıyor.”

Papa 14’üncü Leo konuşmasına “dünyaya barış” duasıyla başladı. Ziyaretinin kendisi için “derin bir ruhani sevinç” taşıdığını belirten Papa, Ermeni Apostolik Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Ermeni halkının çoğu zaman trajik koşullar altında verdiği cesur Hristiyan tanıklığı için Tanrı’ya şükrediyorum.”

Papa, iki kilise arasındaki teolojik diyaloğun sürmesinin “birinin diğerini yutması değil, Ruh’un armağanlarını paylaşması” anlamına geldiğini ifade etti.

ZİYARET TARİHİ LİSTEYE EKLENDİ

Ziyaretin sonunda Papa 14’üncü Leo’ya, Patrikhane duvarında yer alan ve İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ni ziyaret eden papaların kayıtlı olduğu mermer levha gösterildi. Listede Papa VI. Paul (1967), II. Ioannes Paulus (1979) ve XVI. Benedictus’un (2006) ziyaretleri yer alıyordu. Papa 14’üncü Leo’nun ziyareti de bu listeye eklendi.

PAPA 14. LEO, BABA MİNGUZZİ İLE DE BULUŞTU

Papa 14. Lee daha sonra, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Görüşme, günün erken saatlerinde Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi’nde yapıldı.

Andrea Minguzzi, bu görüşme için iki hafta önce Papa’ya bir mektup yazdığını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek