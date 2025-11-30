Amerikalı Hristiyanlar, Suriye ve Tucker Carlson’ın değişimi

Kemal Allam

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump ve “ABD’yi Yeniden Harika Yap” (MAGA) hareketinin yakın çevresinde İsrail’i çevreleyen yoğun tartışma hakkında çok şey söylendi ve yazıldı.

Zira şu anda ABD, Trump yönetiminin İsrail’e verdiği sarsılmaz desteğe karşı eşi benzeri görülmemiş bir tepkiye sahne oluyor.

Bu tartışma genellikle olduğu gibi Bernie Sanders destekçileri veya radikal sol tarafından değil, ABD’nin güneyindeki muhafazakar Hristiyan çevrelerin kalbi tarafından yönetiliyor.

Bu hareketin büyük bir kısmına, tartışmasız Trump’ın yakın çevresindeki en önemli ve etkili isim olan Tucker Carlson öncülük ediyor.

Suriye’deki savaşın ve özellikle Suriyeli Hristiyanların içinde bulunduğu kötü durumun, Tucker’ın Fox News’deki tavrını değiştirmesine neden olduğunu söylemek abartı olmaz.

Buna ilave olarak, Arap Hristiyanları tekrar gündeme getirmek ve Amerikan medyasında seslerini duyurmak için uzun bir yolculuk başladı.

Amerikalı Hristiyan gruplar da Suriye’yi yavaş yavaş Hristiyanlığın kalbi olarak görür hale geldiler.

Doğu Hristiyanlığının kalbi Suriye

Suriye, 19’uncu yüzyıldaki Osmanlı dönemine kadar giden uzun bir süre boyunca, Amerikalı Hristiyanlar için her zaman özel bir yere sahip oldu.

O zamanlar Suriye Antakyası olarak bilinen ve şimdi Türkiye’nin kontrolünde olan Hatay’a yapılan hac yolculuklarında, Amerikalı hacılar Antakya ve Tarsus’tan Şam’a, ardından güneye doğru ilerleyerek Kudüs’te hac yolculuklarını tamamlarlardı.

Suriyeli rahipler Aramice ve Süryanice öğretiyor ve burada çeşitli Amerikan kolejleri kuruluyordu.

Ünlü Amerikan Beyrut Üniversitesi bile 1863 yılında öncelikle Suriye Protestan Koleji adıyla açılmıştı.

“Suriye” kelimesi ilk Hristiyanlarla yakından ilişkilendirilmiş ve hatta ders kitaplarında Kudüs, Güney Suriye’nin bir parçası olarak kabul edilmişti.

Bu, elbette Filistin’in ve özellikle Kudüs’ün Büyük Suriye’nin bir parçası olarak kabul edildiği klasik Arapçadaki “Biladüş-Şam” terimiyle de örtüşüyor.

Buna göre Hristiyanlığın beşiği Antakya’dan Şam’a ve Kudüs’e kadar uzanıyordu.

Tucker, İsrail’e Hristiyan desteğinin önde gelen isimlerinden Ted Cruz’a meydan okumuş, milyonlarca kişi tarafından izlenen bir videoda onu küçük düşürerek, ABD’nin şimdi İsrail’de ne yaptığını ve Arap Hristiyanları neden görmezden geldiğini sormuştu

Suriye’deki savaşın, Irak’tan Filistin’e kadar Doğu Hristiyanlığına yönelik baskıyı tartışmasız bir şekilde ön plana çıkardığını söyleyebiliriz.

Tıpkı 19’uncu yüzyılda olduğu gibi, Amerikalılar bir kez daha Suriye’yi Doğu Hristiyanlığının kalbi olarak görmeye başladılar.

Bu aynı zamanda Arap Hristiyanların önemine ilişkin algı ve anlatıda bir değişime yol açtı.

Suriye’deki savaş tüm Suriyelilerin hayatlarını derinden etkiledi.

Ancak komşu Irak ve Lübnan’da olduğu gibi, Suriye’deki Hristiyanlar da inançları nedeniyle radikal grupların hedefi haline gelerek ağır bir yük taşıdılar.

2016 yılında, Suriye ve Ortadoğu’daki savaşta Hristiyanların öldürülmesi, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği ile Papa Francis arasında 1000 yıl aradan sonra ilk görüşmenin gerçekleşmesine yol açtı.

Suriye, Carlson ve Amerikalıların dikkatini çekiyor

Bu yılın başlarında, muhafazakâr Amerikalı televizyon sunucusu Tucker Carlson, Washington’un İsrail’in Filistinli Hristiyanları öldürmesine ve onlara zulmetmesine verdiği desteği sorgulayarak, İsrail lobisini ve Hristiyan Siyonist ideolojinin savunucularını kızdırmıştı.

Carlson, Beytüllahimli bir papaz olan Evanjelik Lüteriyen Kilisesi’nden Rahip Munther Isaac ile röportaj yaptı.

Isaac, ABD’de kutsal topraklardaki Hristiyanlara yönelik muamele konusunda süregelen farkındalık eksikliğini gösteren bir kayıt sundu.

O dönemde Fox News sunucusu olan Carlson, 2018’de ana akım Amerikan medyasında Suriyeli Hristiyanların geniş çapta öldürülmesiyle ilgili bir tartışma başlattı.

ABD’nin Ortadoğu’daki Hristiyanları hedef alan örgütlere verdiği desteği sürekli sorguladı.

Ardından Tucker, İsrail’e Hristiyan desteğinin önde gelen isimlerinden Ted Cruz’a meydan okudu, milyonlarca kişi tarafından izlenen bir videoda onu küçük düşürdü.

Cruz’a İncil’in temelleri hakkında sorular sordu. ABD’nin İsrail’deki mevcut eylemlerinin ve Arap Hristiyanlara karşı duyarsızlığının doğru yol olduğunun bu kitabın neresinde söylendiğini sordu.

Suriye, Arap Hristiyanları dünya haritasına yerleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Amerikalı Hristiyanların Ortadoğu’ya bakış açısını da değiştirdi

Carlson, ABD’deki muhafazakârları harekete geçiren ve Suriyeli Hristiyanların önemini vurgulayan bir kampanyaya öncülük etti.

Brad Hough ve Zachary Wingard, Suriyeli Hristiyanların çektiği acıları ve bunun Doğu Hristiyanlığı üzerindeki etkisini belgeleyen, bu konunun Amerikalı Hristiyanların dikkatini nasıl çekmeye başladığını ayrıntılarıyla anlatan “Çarmıha Gerilen Suriye” adlı ortak bir kitap yazdılar.

Suriye’de görev yapmış bir ABD Deniz Piyadeleri gazisi olan Brad Hough, ABD genelinde bir tura çıkarak okullarda ve kiliselerde Arap Hristiyanlar ve Amerikan Hristiyanlığının Huckabee ve Cruz gibi Evanjeliklerin tek taraflı bakış açısından kurtulmasının önemi hakkında konuşmalar yaptı.

Şimdi de eskiden “Madam Maga” olarak bilinen ABD’li Temsilci Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin, İsrail’i destekleyen egemen Hristiyan akımdan koptuğunu görüyoruz.

Önde gelen muhafazakâr bir talk-show sunucusu olan Megyn Kelly, Hristiyanların Arap Hristiyanlara olanları nasıl görmezden gelebildiğini sorguluyor.

Arap Hristiyanlar ön planda

Tucker Carlson’ın Suriye, Gazze ve Batı Şeria’daki Hristiyan din adamlarına bir platform sunma hareketine liderlik etmesiyle birlikte, diğer Arap Hristiyanlar da öne çıkmaya başladı.

Hem Trump yönetimi içinde hem de Washington’daki siyasi çevrelerde, önde gelen Arap Hristiyanların siyasete liderlik etmesinde kademeli, ancak önemli bir değişim yaşandı.

Trump’ın avukatı ve yakın arkadaşı Alina Habba, Keldani ve Irak kökenli. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve şu anki ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Michael Waltz’un eşi Julia Nesheiwat, Ürdünlü tanınmış bir Hristiyan aileden geliyor.

Nesheiwat, Waltz’un eşi olmasının yanı sıra orduda, Beyaz Saray’da ve diğer resmi görevlerde de bulunmuş.

Trump’ın kızı da Arap oylarını Trump’a çekmede aktif rol oynayan ve Amerikan siyasetine daha geniş bir Arap Hristiyan tabanı kazandırmaya yardımcı olan tanınmış bir Lübnanlı Hristiyan aileden birisiyle evli.

Ayman Abdel Nour, Washington’daki önde gelen Hristiyan seslerden biri ve Capitol Hill’deki Suriye politikasında etkili bir isim.

Mısır asıllı Hristiyan Dr. Marty Makary, şu anda Gıda ve İlaç Dairesi Komiseri ve Trump’ın baş tıbbi danışmanı.

Tüm bunların zirve noktası, Hollywood’ın Hz. İsa’yı her zaman sarı saçlı ve mavi gözlü olarak tasvir ederken, şu anda en popüler televizyon dizisi olan The Chosen’un kadrosunda, Hz. İsa’yı canlandıran Mısır-Suriye asıllı Arap-Amerikalı aktör Jonathan Roumi’nin de yer almasıdır.

Suriye, Arap Hristiyanları dünya haritasına yerleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Amerikalı Hristiyanların Ortadoğu’ya bakış açısını da değiştirdi.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Bu makale Independent Türkçe için Londra merkezli Al Majalla dergisinden çevrilmiştir.

Al Majalla

Independent Turkce