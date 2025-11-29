Volkswagen Arena’da kuyruk oluştu: Papa 14. Leo, İstanbul’da 4 bin kişilik dev ayini yönetti

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlik Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin oldu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo cumartesi günü İstanbul’daki Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katıldığı büyük bir ayin düzenledi.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı bu etkinlik Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin.

Papa 14’üncü Leo, 27 Kasım’da Türkiye ziyaretine başlamıştı. 2 Aralık’ta sona ermesi beklenen ziyarede Bursa’nın İznik ilçesinde başlayan Papa, cuma günü burada Doğu ve Batı kiliselerinin liderleriyle bir araya gelerek Hristiyanlar arasında birlik için dua etmişti.

İznik Konsili’nin gerçekleştiği MS 325 tarihli toplantı, bugün hâlâ milyonlarca Hristiyan tarafından kabul edilen ve kiliselerde okunan ‘Nikaia İtikadı’nın (İznik İman İkrarı) ortaya çıktığı toplantı olarak biliniyor. Liderler, cuma günü kazı alanı üzerinde birlikte bu iman bildirisini okumuştu.

İznik’in ardından İstanbul’a gelen Papa Leo, cumatresi gününü piskoposlarla gerçekleştirdiği özel toplantıyla açtı. Sabah programında ilk olarak Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti; ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne gitti. Papa burada kilise yetkilileri ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle buluştu.

İstanbul’da tarihi etkinlik

Cumartesi akşamı 17.00’te ise Papa kitlesel bir ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena’ya geldi.

This is how it feels to be at Pope Leo’s first public Mass in Türkiye (Turkey) with his "little flock" in the Volkswagen Arena in Istanbul. In a country of more than 80 million people, only around 30–35,000 are Catholics… and tonight they’re here, singing, praying, and welcoming… pic.twitter.com/ryTl6ZmiNa — EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 29, 2025

Ayine katılanların seçiminde çok aşamalı, titiz bir süreç yürütüldü. Oksijen gazetesine konuşan Katolik kilisesinden temsilciler, ayinin Katolik cemaati için çok büyük önemde olduğunu ve İstanbul’un tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Papa’nın Volkswagen Arena ayini için binlerce kişi yağmur altında bekledi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Girişler saat 14.00’te açılmasına rağmen, insanlar sabah saatlerinden beri arena önünde vaaz saatini bekledi.

Ayinin tamamlanmasının ardından Papa’nın Vatikan’ın İstanbul Temsilciliği’ndeki konuta dönmesi bekleniyor.

Euronews