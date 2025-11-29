Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti.

Sercan İrkin

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, Sultanahmet Camisi’ni gezdi.

Papa 14. Leo’ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.

Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo’ya cami hakkında bilgi verdi.

AA