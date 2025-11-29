Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Aya Yorgi Kilisesi’ndeki dua etkinliğine katıldı!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi içinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde dua etkinliğinde hitapta bulunarak Hristiyanlar arasında birlik mesajı verdi.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da katıldığı “Şükür Duası” etkinliğinde konuşma yaptı.

Papa, Bursa’nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların “Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında” kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti. Patrik Bartholomeos’a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için” dilekte bulundu. Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa 14. Leo’ya ilk yurt dışı ziyaretini İznik ve İstanbul’a yaptığı için teşekkür ederek dünyaya barış ve uzlaşma getirmek için birlikte çalışma taahhüdünün yenilendiğini belirtti.

TÜM HRİSTİYANLAR İÇİN ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

“Şükür Duası”nın ardından Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildiri imzaladı. “Tüm Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanmasını engelleyen ve teolojik diyalog yoluyla çözmeye çalışılan engellerin (varlığının) kabul edildiği” kaydedilen bildiride, bunun yanında toplulukların birbirine “İznik inancıyla ifade edilen ortak imanla” bağlandığı ifadesine yer verildi.

Bildiride, Vatikan ile Patrikhane arasındaki Uluslararası Ortak Teolojik Diyalog Komisyonu’nun çalışmalarına desteğin sürdüğü ifade edilerek, bu komisyonun “tarihsel olarak ayrıştırıcı sayılan konuları” incelediği kaydedildi. Uluslararası meselelere de değinilen bildiride, “dinin ve Tanrı’nın adının şiddeti meşrulaştırmak için kullanılmasını reddediyoruz” denilerek “Sivil ve siyasi sorumluluk taşıyanlara, savaşın trajedisinin derhal sona ermesi için mümkün olan her şeyi yapmaları” çağrısında bulunuldu.

İstanbul’daki Volkswagen Arena’da düzenlenen ayinde Hristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulunacak olan Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi’ndeki “ilahi ayin”in ardından, Hristiyan mezheplerinin “ortak kutsama töreni”ne katıldı. Türkiye’deki programının ardından Papa 14. Leo, Pazar günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçecek.

Sabah Gazetesi