Türkiye-Ermenistan arasındaki demiryolu iyileştirme görüşmelerinin ikincisi Gümrü’de yapıldı

Türkiye ve Ermenistan’dan iki heyet, Kars-Gümrü Demiryolu’nu onarımı ve yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli teknik görüşmelerin ikincisini 28 Kasım’da Gümrü’de yaptı. Heyetler ayrıca aynı gün hem Ermenistan tarafındaki Akhurik hem de Türkiye tarafındaki Akkaya sınır noktalarını ziyaret etti.

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Rubin Rubinyan arasındaki toplantılarda varılan mutabakat çerçevesinde, Ermenistan ve Türkiye’nin ilgili kurum temsilcileri 28 Kasım’da, Türkiye ve Ermenistan arasındaki Akkaya-Akhurik sınır noktasında bir araya geldi.

Heyet hem Türkiye tarafından hem de Ermenistan tarafında incelemelerde bulundu. Daha sonrasında ise Gümrü’de toplanan iki ülke heyeti, Kars-Gümrü Demiryolunun rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması amacıyla yürütülen teknik çalışmaların ikinci tur görüşmelerini yaptı.

Toplantıyı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye diyalog sürecindeki elçi Rubin Rubinyan ayrıca Facebook hesabından duyurarak, “Kars-Gümrü demiryolunun onarımı ve yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik teknik görüşmelerin ikinci aşaması gerçekleştirildi” dedi.

Ne olmuştu?

ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Ağustos’ta Washington’da imzalanan Ermenistan’dan geçecek, Nahcivan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak “Trump Yolu” için Türkiye, ilk adımı attı. “Kars-Iğdır-Aralık–Dilucu Demir Yolu Hattı”nın temelini 22 Ağustos’ta Ulaştırma Bakanı attı. Hattın 4-5 yıl içinde bitmesi planlanıyor.

Öte yandan Türkiye-Ermenistan Normalleşme süreci de Washington anlaşmasıyla hızlandı. Demiryolu yapımına başlanırken, Normelleşme Süreci temsilcileri Kılıç ve Rubinyan, çeşitli görüşmeler yaptılar ve Kılıç Alican/Margara Sınır Kapısından yürüyerek geçti, Yerevan’a giderek görüşmeler yaptı.

Agos