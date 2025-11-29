Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Ermenistan Ekonomi Bakanı Papoyan görüştü

İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’nda Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kynakları korumak ve ekonomik verimliliği artırmak için iş birliğimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, 28 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen “Sıfır Atık Forumu”nda bir araya geldi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından görüşmeyi duyurdu ve şöyle dedi: “Ermenistan Ekonomi Bakanı Sayın Gevorg Papoyan ile yaptığımız görüşmede, gıda ve su israfının ekonomik maliyetleri, tedarik zincirindeki kayıplar ve üretim verimliliği konularını ele aldık. Kaynakları korumak ve ekonomik verimliliği artırmak için iş birliğimizi güçlendirmeye kararlıyız.”

Ermeni mevkidaşı Papoyan da kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şöyle dedi: “İstanbul’da düzenlenen küresel ‘Sıfır Atık Forumu’nda konuşma yaptım. Ermenistan’ın su kaynaklarını koruma ve gıda kaybını azaltma önceliklerini vurguladım ve yeşil, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomi geliştirmek için yeni kabul ettiğimiz Çerçeve Eylem Planımızı vurguladım.”

Aynı gün teknik heyet buluşması

Türkiye Ermenistan Normalleşme Süreci’nde henüz uzun yıllardır kapalı olan Alican/Margara Sınır Kapısı henüz açılmasa da, bakanların forumda buluştuğu gün, Ermenistan ve Türkiye tarafından heyetler Kars-Gümrü Demiryolu’nu onarımı ve yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli teknik görüşmelerin ikincisini için bir araya gelmişti. İki ülkenin Ermenistan tarafındaki Akhurik hem de Türkiye tarafındaki Akkaya sınır noktalarını ziyaret edip daha sonra Gümrü’de çalışma toplantısı yaptı.

