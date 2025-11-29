Patrik Bişara, Hizbullah’ın İran’dan ayrılmasını istiyor

Şarku’l Avsat’a vurguladı: Silahsızlanmanın hedefi Şiiler değil

Maruni Patriği Bişara er-Rahi, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının “vatanımızdaki kardeşlerimiz” olan Şiilere yönelik bir saldırı olmadığını belirterek, grubu İran’dan kurtulmaya çağırdı.

Şarku’l Avsat’a verdiği röportajda er-Rahi, “Parti, silah tekeli konusunda nihai bir karar verildiğinin farkında. Bu nedenle silahlarını Lübnan ordusuna teslim etmeli ve diğer tüm Lübnan partileri gibi siyasi bir parti olarak yaşamalıdır” ifadelerini kullandı.

İsrail ise 1701 sayılı Karar’a uymadığı gibi, ateşkese de uymamış, sanki Lübnan’ı bir eyaletiymiş gibi her gün vuruyor, bombalıyor, yer yer hedef alıyor. Lübnan, taş yığınına dönüşecek.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise buna karşılık, “İsrail’in istediği gibi silahsızlanmayı isteyen herkes, İsrail’in çıkarlarına hizmet ediyor ve hedeflerine ulaşmasına yardım ediyor demektir” dedi. Kasım, partinin, komutan Heysem el-Tabtabai suikastına misillemede bulunacağını belirterek, “Bu, apaçık bir saldırganlık ve iğrenç bir suçtur ve karşılık verme hakkımız var. Bu karşılığın zamanlamasını biz belirleyeceğiz” dedi. Kasım, partiye sızan ajanların varlığını kabul ederek, “Düşünmemiz ve ders çıkarmamız gereken hatalar var” ifadesini kullandı.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir

