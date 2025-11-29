Papa, Volkswagen Arena’da halka açık ayin düzenleyecek

Papa 14. Leo bugün İstanbul’daki Volkswagen Arena’da halka açık ayin düzenleyecek. Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin olacak ayine yaklaşık 4 bin kişi katılabilecek.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti devam ediyor. Perşembe günü Ankara’ya gelen ve buradaki temaslarının ardından İstambul’a geçen Papa, dün İznik’te Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte İznik Konsili’nin 1700. yılını kutladı.

İznik’teki ayinin ardından yeniden İstanbul’a dönen Papa Leo bugün tarihi bir etkinliğe katılacak. Katoliklerin ruhani lideri akşam saatlerinde Volkswagen Arena’da ayine katılıp vaaz verecek.

Ayin, Türkiye tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyor. Papa, bir ilke imza atarak ayini bir kilise içinde değil, halka açık bir arenada yönetecek.

Gazete Oksijen’den Barış Kaygusuz’un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle organize edilecek bu ayine Katolik cemaatinden 3500-4000 kişinin katılması bekleniyor. Resmi rakamlara göre 33 bin Katolik’in yaşadığı Türkiye’de bu ayine katılacak kişilerin seçilmesi için çok aşamalı bir süreç işletildi.

Dünya çapındaki 1,5 milyara yakın Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Papa. 1960’lardan bu yana sadece 33 gün görev yapan 1. John Paul tüm papalar Türkiye’yi ziyaret etti. Bu politikanın altında Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yaşanan önemli gelişmelerin bugünkü Türkiye topraklarında gerçekleşmiş olması ve Rum Ortodoks Kilisesi’yle yakınlaşma çabaları yatıyor.

Serbestiyet