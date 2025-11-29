Papa, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününe Sultanahmet Camii’ni ziyaret ederek başladı. Papa’nın sonraki durağı Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.

Artı Gerçek- Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki ziyaretleri sürüyor.

Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa 14. Leo’nun bugünkü ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

Papa’yı, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile beraberlerindeki heyet karşıladı.

Papa, camii girişindeki uyarıyı dikkate alarak ayakkabısını çıkardı.

Papa’ya, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından cami hakkında bilgi verildi.

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

MOR EFREM SÜRYANİ ORTODOKS KİLİSESİNE ZİYARET

Papa 14. Leo’nun sonraki durağı Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Yerel Kiliselerin Liderleri ve Hıristiyan Toplulukları ile Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenecek toplantıya katıldı.

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞECEK

Papa 14. Leo, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

İki din adamı ortak bildiriye imza atacak.

Papa, son olarak Volkswagen Arena’daki ayini yönetecek. (Haber Merkezi)

Artı Gerçek