Papa, Lübnan’a “olağanüstü bir ziyaret” yapıyor

Lübnan, yarın öğleden sonra Beyrut’a gelecek ve 2 Aralık Salı günü ayrılacak olan Papa XIV. Leo’yu ağırlamaya hazırlanıyor. Ziyaret, özellikle Lübnan için olağanüstü bir zamanda gerçekleşmesi ve Vatikan dışına ilk çıkışı olması nedeniyle “tarihi” olarak nitelendiriliyor. Papa, Lübnan yolculuğu öncesinde Türkiye’ye de uğrasa da Türkiye ziyaretinin amacı, Hristiyan doktrinini oluşturan ilk ekümenik konsey olan İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünü İstanbul Patriği ile birlikte anmaktı.

Bu bağlamda, Papalık ziyaretinin resmi kilise koordinatörü Piskopos Mişel Avn, “Papa, Lübnan ve Lübnan halkının büyük acılar çektiğinin farkındadır ve yalnızca Lübnan halkı düzeyinde değil, aynı zamanda ziyaretinin Lübnan’a dünya çapında ışık tutması nedeniyle de bu ülkenin yanında durmayı gerektiren zor durumu anlamaktadır” dedi. Piskopos Avn, Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Papa’nın Beyrut’tan açıklayacağı tutumların “Lübnan’ın mesajını ve bir arada yaşama taahhüdünü vurgulayacağını, böylece bölgesel veya uluslararası olsun, dünyadaki tüm karar vericilerin bunları duyacağını” belirtti. Papa, bizzat Lübnanlılara hitap edecek ve Beyrut’taki liderleri tüm vatandaşlarına layık bir devlet kurmak için birleşmeye çağıracak. Ayrıca tüm dünya için açık bir mesaj olacak”ifadesini kullandı. Avn, bu nedenle “Papa, ziyaretinde, Vatikan’ın Lübnan’ın varlığına, çağrısına ve misyonuna önem verdiğini söylemek için Lübnan’ın yanında yer aldığını” vurguladı.

Büyük Ayin

Piskopos Avn, Papa’nın seyahat programındaki durakların belirlenmesinin nedenlerini anlattı. Ziyaretin en önemli etkinliği olan ve yaklaşık yüz bin Lübnanlının katılması beklenen Büyük Ayin’in yanı sıra gençlerle buluşma da bu kapsamda değerlendirildi. Papa’nın insani yardım odaklı bir yeri ziyaret etme isteği doğrultusunda, Ortadoğu’da türünün tek örneği olan Deyr el-Salib Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi seçildi.

Dini Liderlerle Toplantı

Lübnan, diyalog ve Müslüman-Hristiyan birlikteliğinin ülkesi olarak bilindiği için Beyrut şehir merkezinde düzenlenecek “Ekümenik Toplantı” önemli bir etkinlik olacak. Lübnan’daki dini toplulukların liderleri, 1 Aralık Pazartesi günü saat 16:00’da Papa’nın etrafında toplanacak. Piskopos Avn’a göre resmi bir diyalog olmayacak, bunun yerine dört Müslüman ve dört Hristiyan liderin yapacağı sekiz konuşmanın ardından Papa konuşacak. Papa ayrıca, başta Harissa’daki din adamlarıyla bir toplantı ve Aziz Çarbel türbesinin bulunduğu Annaya’daki Aziz Maron Manastırı olmak üzere çeşitli yerleri ziyaret ederek, dua edecek.

Beyrut Limanı’nda Dua

Bu ziyaretin dikkat çeken bir özelliği de 4 Ağustos 2020’de Lübnan’ı vuran büyük patlamada hayatını kaybedenlerin anısına Beyrut Limanı’nda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak olmasıdır. Ziyaretin başlayacağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda üç cumhurbaşkanı yetkililerle bir araya gelecek. Üç cumhurbaşkanının, Papa’yı Beyrut Uluslararası Havalimanı’na varışında karşılayacakları da unutulmamalıdır.

Piskopos Avn, bu ziyaretin kilise üzerinde olumlu bir etki yaratmasını umduğunu belirterek, “Duanın amacı sadece ziyaretin herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan barışçıl bir şekilde geçmesi değil, aynı zamanda Kutsal Hazretleri’nden gelecek önemli mesajları ve sunacağı davetleri almaya hazırlanmaktır” dedi.

Farid Hazen: Ziyaretin manevi ve siyasi derinliği var

Papa’nın ziyaretinin dini öneminin ötesinde, siyasi bir boyutu da var. Patrikhane ile uzun süredir devam eden ilişkisinden güç alan Milletvekili Farid Hazen, bu noktayı Şarku’l Avsat’a şöyle anlattı: “Ziyaretin zamanlaması oldukça önemli. Papa’nın ilk ziyaretlerinden biri olmasının yanı sıra, asıl etken Vatikan’ın Lübnan’ı bölgedeki Hristiyanların son kalesi olarak görmesi ve Hristiyan varlığını ve Hristiyanların Lübnan’daki statüsünü korumak istemesidir.” Hazen, “Bir diğer nokta da genel bölgesel durum, Güney Lübnan’da yaşananlar ve İsrail ile yaşanan savaş. Tüm bu tehlikeler, Papa’nın gelip ‘Medeniyetlerin bir mesajı ve buluşma noktası, bir arada yaşama ve birlik Lübnan’ı olarak Lübnan’a bağlıyız ve Lübnan’da istikrara bağlıyız’ demesi için birincil ve ilave bir motivasyon kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan gelen mesajla ilgili olarak Hazen, “Vatikan Devlet Başkanı olarak vereceği mesajın büyük olasılıkla Lübnan devletinin, kurumlarının, Lübnan’daki barışçıl yolun ve genel olarak barışın onayını içereceğini” belirtiyor.

Güvenlik garantileri

Güvenlik açısından Hazen, ziyaretin iptal edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Vatikan ve Kilise’nin ziyaretin planlandığı gibi devam edeceğine dair güvence aldığını belirten Hazen, “Vatikan’ın, güvenlik sağlanacağından emin olmadan Papa Hazretleri’ni getirme riskini göze alacağını sanmıyorum” dedi.

Papa’nın ziyareti, lojistik, güvenlik ve medya düzenlemelerinin yanı sıra, özellikle seyahat edeceği güzergahlar için yol planlarını da içeriyor. İsviçre Muhafızları ve İtalyan Jandarma yetkilileri, Papa’nın gezileri sırasında güvenliğinden sorumlu.

Aktif Vatikan diplomasisi

El-Hazen, “Lübnan yararına uluslararası toplumla temaslar aracılığıyla dünyada aktif, etkili ve çok etkili bir Vatikan diplomasisi”nden bahsediyor ve ekliyor: “Bu ziyaretin doğrudan etkisinden çok dolaylı bir etkisi var.” “(Dolaylı etki) dediğimde, asıl önemli olanın ziyaret değil, Hazretleri’nin ziyaretten sonra yapacağı çalışmalar olduğunu kastediyorum.”

El-Hazen, Vatikan’ın tüm mezheplerden uzak durduğunu ve aralarında birlik, iş birliği ve iletişimi teşvik etmeye kararlı olduğunu teyit ettiği için çeşitli dini toplulukların bir araya gelmesinin olağanüstü önem taşıdığını belirtti. El-Hazen, bu çoğulculuk ve çeşitlilik olmadan, Lübnan’ın Vatikan’ın hayal ettiği Lübnan olmayacağına inanıyor.

Papa’nın Lübnan’a dördüncü ziyareti

Papa’nın Lübnan’a yaptığı bu ziyaret, bir papanın ilk ziyareti değil. İlk ziyaret, Papa VI. Paul’ün Hindistan’a giderken Beyrut’u ziyaret ettiği ve havaalanında resmi bir karşılama aldığı 1964 yılındaydı.

Olağanüstü önem kazanan ikinci ziyaret, Papa II. Jean Paul’ün 10 ve 11 Mayıs 1997 tarihlerinde, üçüncüsü ise Papa XVI. Benedict’in 14, 15 ve 16 Eylül 2012 tarihlerinde yaptığı ziyaretti.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir

Şarku’l Avsat’ın haberlerine ulaşmak için tıklayın

Independent Turkce