Papa, İstanbul Volkswagen Arena’da ayin yönetti

Papa 14’üncü Leo, Türkiye temasları kapsamında Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul’daki Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti.

İstanbul Sarıyer’deki salonda düzenlenen dini tören, Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin olma özelliği taşıyor. Türk basını salonda 4 bin izleyici bulunduğunu aktardı.

Papa bugünkü programı kapsamında daha önce Sultanahmet Camisi’ni gezmişti.

Papa’ya camide Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel eşlik etti. Girişte ayakkabılarını çıkartarak Osmanlı mimarisinin ilk altı minareli camisi olan yapıyı gezen Papa’ya, Diyanet ve Bakanlık yetkilileri tarafından bilgi verildi. Vatikan, Papa’nın camide kısaca dua edeceğini de duyurmuştu, ancak 14’üncü Leo, yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası dua etmeden camiden ayrıldı.

Ortodoks Kilisesi’nde “ortak iman” mesajı

Papa 14’üncü Leo, Sultanahmet’in ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçti. Burası cumhuriyet döneminde Türkiye’de sıfırdan inşa edilen ilk kilise. Yapımına 2019 yılında başlanan kilisenin 2023’deki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Papa’ya Yeşilköy ziyaretinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Suriye’nin başkenti Şam’dan Türkiye’ye gelen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efram ile İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Hristiyanların Dini Lideri Yusuf Çetin eşlik etti.

Cemaat ve diğer dini liderlerle yaptığı toplantının ardından Papa, ziyareti vesilesiyle Kilise duvarına Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yazılan yazının açılışını yaptı. Yazıda, Papa’nın İznik Konsili’nin 1700’üncü yılını anmak amacıyla Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kiliseyi de ziyaret ettiği belirtiliyor.

Sultanahmet Camisi’ni gezen Papa’ya (soldan ikinci), Diyanet ve Bakanlık yetkilileri tarafından bilgi verildi Fotoğraf: Vatican Media/ZUMA/picture alliance

Kilise’nin ziyaretçi defterini de imzalayan Papa, deftere, “Paylaştığımız ortak imanı birlikte kutluyoruz. Burada bulunan herkese ve temsil ettikleri tüm cemaatlere bereket diliyorum” notunu düştü. Süryanilere yönelik bu ziyaret, Papa’nın seyahati boyunca verdiği birlik mesajının bir parçası olarak görülüyor.

14’üncü Leo’nun bugünkü programının bir diğer durağı ise Fener Rum Patrikhanesi oldu. Papa’nın patrikhaneye girişi sırasında çan sesleri yükseldi. Burada Papa tarafından düzenlenen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da eşlik etti.

Papa’nın İstanbul programı kapsamında kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

MHP’den İznik Konsili tepkisi

Papa’nın katılımıyla dün İznik’te, 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak düzenlenen ayine iktidar ortağı MHP’den tepki geldi. Partinin Genel Sekreteri Semih Yalçın, ayinin “maksatlı olduğunu” öne sürerek, “Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Papa, İstanbul’daki Kutsal Ruh Katedrali’nde piskoposlar, rahipler ve ilahiyat öğrencileri ile bir araya geldi Fotoğraf: Yara Nardi/REUTERS

Saadet Partisi Gençlik Kolları ve ayinin yapıldığı İznik ilçesinin bulunduğu Bursa’daki Yeniden Refah Partisi il yönetimi de dün Papa’yı protesto eden açıklamalar yapmışlardı. Saadet Partililer ziyareti “çok yönlü siyasi bir operasyon” şeklinde tanımlarken, Refah Partisi üyeleri “Türkiye’nin dini ve milli egemenliğine gölge düşürüldüğünü” ileri sürmüşlerdi.

Hizbullah’tan Papa’ya İsrail çağrısı

Yarın Türkiye’den ayrılacak olan Papa’nın ilk yurtdışı ziyareti kapsamındaki ikinci durağı ise Lübnan. Papa’ya ziyareti öncesi Hizbullah’tan bir mesaj geldi. İsrail saldırılarında ağır kayıp veren örgüt, yaptığı açıklamada, Beyrut’a gidecek olan Papa’ya İsrail’in “adaletsizliğini ve saldırganlığını reddetmesi” çağrısında bulundu.

İran destekli örgütün, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, “Hizbullah olarak ülkemiz Lübnan’a yapacağınız bu mübarek ziyaret vesilesiyle birlikte yaşama taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz” denildi.

Örgütün mesajında, İsrail’in Lübnan’a karşı kabul edilemez bir saldırganlık içinde olduğu ifade edilerek, “Lübnan’a Siyonist işgalciler ve onların destekçileri tarafından reva görülen adaletsizlik ve saldırganlığı reddetme konusundaki tutumunuza güveniyoruz” denildi.

AFP,AP,ANKA / SÖ,MUK

Deutsche Welle