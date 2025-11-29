Papa 14. Leo, İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti: ‘Ayakkabı’ ayrıntısı dikkat çekti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Papa’nın ayakkabılarını çıkardığı görüldü. Papa ardından Yeşilköy’deki Süryani Kilisesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki ziyaretleri sürüyor.

İstanbul’daki temasları süren Papa 14. Leo, üçüncü günde Sultanahmet Camisi’ne geldi.

Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa 14. Leo’nun, cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi oldu.

BAKAN ERSOY KARŞILADI

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa’yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

Papa’nın ziyaretin ardından Sultanahmet’ten ayrıldı.

PAPA, YEŞİLKÖY’DE SÜRYANİ KİLİSE’Nİ ZİYARET ETTİ

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul’daki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nde yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı.

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesi