Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi

İstanbul’daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi
İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki temasları sürüyor.
Türkiye’ye gelişinin 3. gününüde Papa, Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ndeki toplantısının ardından Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ne geçti.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa 14. Leo’nun patrikhaneye girdiği sırada çan sesleri duyuldu.
Papa 14. Leo’nun patrikhanedeki programı devam ediyor.
BİNLERCE KİŞİYE AYİN DÜZENLEYECEK
Papa 14. Leo bugün İstanbul’daki Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılacağı bir ayin düzenleyecek.
Etkinlik Türkiye tarihinde kilise dışında yapılan ilk ayin olma özelliği taşıyor.
