Papa 14. Leo, Ekümenik Patrikhane’yi ziyaret etti, “Şükür Duası” sunuldu

Lusin Aurora 2

Türkiye ziyaretini sürdüren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun gündeminde Ekümenik Patrikhane’yi ziyaret de vardı. Papa Leo ve Patrik Bartholomeos Aya Yorgi Patriklik Kilisesi’nde “Şükür Duası” etkinliğinde konuştular, dua ettiler.

Türkiye’ye gelişinin 3’üncü günü olan 29 Mart cumartesi günü İstanbul’daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ndeki toplantısının ardından Fener Rum Patrikhanesi’ne geçti.

Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo’nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa Leo ruhanilerce karşılandı.

İki ruhani lider ilahiler eşliğinde sunağa ilerledi. Papa Leo ve Patrik Bartholomeos sırayla konuştular ve kiliseleri adına iyi dileklerini karşılıklı olarak ilettiler.

Papa, Bursa’nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların “Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında” kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Patrik Bartholomeos’a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için” dilekte bulundu.

Patrik Bartholomeos da Papa 14. Leo’ya ilk yurt dışı ziyaretini İznik ve İstanbul’a yaptığı için teşekkür ederek dünyaya barış ve uzlaşma getirmek için birlikte çalışma taahhüdünün yenilendiğini belirtti.

Papa ve Patrik iki kilisenin tekrar buluşmasının önemi üzerinde durdular.

Buluşma Patrikhahe’de devam etti ve Papa Leo ile Patrik Bartholomeos ortak bir bildirge imzaladı. İki ruhani lider karşılıklı olarak ziyaret anısına birbirlerine hediyeler sundu.

Papa 14. Leo daha sonra Volkswagen Arena’da kendisini bekleyen kalabalığa hitap etmek üzere yola çıktı

Agos