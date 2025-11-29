MHP’den Papa’nın ziyaretine tepki

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Papa, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte dün (28 Kasım) İznik’te ayin yaptı.

Papa, İstanbul’da ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada Papa 14. Leo’nun ziyaretine sert tepki gösterdi.

Yalçın, Papa’nın ziyareti için “Hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, ‘KURULUŞ ORHAN’ DİZİSİNİN SENARİSTİNİ ARADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.” (Haber Merkezi)

