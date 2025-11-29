Metroda ‘Papa’ tedbiri: Bazı istasyonlar kapatıldı

Papa 14. Leo İstanbul ziyaretlerini sürdürürken Metro İstanbul saat 11.00’den itibaren bazı istasyonların ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

Papa 14. Leo, dün İznik’te düzenlenen tarihi ayinin ardından bugün İstanbul turuna kaldığı yerden devam ediyor.

Sultanahmet Camii’ni ziyaret eden Papa 14. Leo’nun ziyaretleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken Metro İstanbul’da da bazı istasyonlar kapatılacak.

“İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR…”

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 11.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

Cumhuriyet Gazetesi