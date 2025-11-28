Şam’dan İznik için gelen Süryani Ortodoks Patriği CNN Türk’e konuştu: Papa’nın ziyareti Türkiye’nin önemini ortaya koyuyor

Dünyanın gözü İznik’teki tarihi ayine çevrildi. Ayine katılmak için Suriye’nin başkenti Şam’dan Türkiye’ye gelen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, CNN TÜRK’e konuştu. Serdar Korucu’nun sorularını yanıtlayan Patrik, “Papa’nın ziyareti Türkiye’nin önemini ortaya koyuyor” dedi.

Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek İznik’te düzenlenecek tarihi ayine katılacak. Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki birlik mesajını güçlendirmeyi amaçlayan bu ziyaret için Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, Suriye’nin başkenti Şam’dan Türkiye’ye geldi.

Patrik ilk röportajını CNN Türk’ten Serdar Korucu’ya verdi, İznik’teki buluşmanın öneminin altını çizdi: “İznik, 4. yüzyılın başlarında Hristiyanlık için çok önemli bir olaya ev sahipliği yaptı. O dönemde 318 kilise babası, episkopos, rahip ve diyakoz, ortaya çıkan heretik ve yabancı öğretilere karşı imanı korumak ve Hristiyan inancını savunmak için bir araya geldi. Bugün biz de tüm dünya Hristiyanlığının hayatındaki bu büyük olayı anmak için buradayız. Papa Leo’nun, Patrik Bartholomeos’un ve diğer kilise liderlerinin huzurunda hep birlikte İznik’te dua edeceğiz ve bu önemli olayı yad edeceğiz. Ziyaret tüm Hristiyan dünyası için çok önemli.”

Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, Papa’nın İstanbul’daki ilk kilise ziyaretinin Mor Efrem Süryani Kilisesi’nde olmasının öneminin altını çizdi, “Önemi, Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edilen ilk kiliseyi ziyaret ediyor olmasıdır. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Mor Efrem Kilisesi, devletin resmi katılımıyla inşa edilen ilk kilisedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem temel atma törenine hem de resmi açılışa bizzat katılmıştır” dedi.

“Papa’nın bu kiliseyi ziyaret etmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde inşa edilen bir kiliseyi yerinde görmesi açısından çok anlamlı” ifadelerini kullanan Patrik, “Bu, Türkiye’nin, özellikle bu topraklardaki tarihi Hristiyan kiliselerine gösterdiği hoşgörünün ve saygının bir işaretidir” diye konuştu.

Türkiye’ye dün akşam Şam’dan gelen Patrik, Suriye’deki son durumu da değerlendirdi. “Tanrı’ya şükürler olsun, 11 ay sonra durum çok daha iyi” diyen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, “İnsanlar daha umutlu olsa da hala bazı endişeler var. Yıllarca süren savaş ve yıkımdan sonra yoksulluk çok yüksek oranda. Türkiye’nin Suriye’nin gelişiminde çok olumlu bir rol oynadığını biliyoruz ve bu iş birliğinin yakında her iki ülkeye de fayda sağlayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye”ye de değinen Patrik, “Bölgede güvenliğin artması ve Türkiye’nin “terörsüz Türkiye” politikası sayesinde mümkün oldu. Bu, sadece Süryaniler için değil, tüm bölge halkı için çok önemli” diye konuştu. “Eğer bugün var olan koşullar, 40-50 yıl önce mevcut olsaydı, halkımızın çoğunun göç etmeyeceğine inanıyorum” diyen Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, iki ay önce Mardin’de olduğunu hatırlattı, Süryanilerin köylerine dönmelerinden memnun olduğunu söyledi: “Pek çok köyü gezdim. O bölgede Süryanilerin geri dönmek istediğini görmekten büyük mutluluk duydum. Avrupa’da yaşayan binlercesi köylerine geri gelmişti ve birçok ev inşa ediliyordu. Bütün yıl olmasa da en azından yaz aylarında köyler canlanıyor. Çocukların koştuğunu, gençlerin sokaklarda olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bir gün Turabdin, Mardin ve tüm köylerin yeniden dolup taşacağına dair umut verdi.”

“Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun, konsilin 1700. yıldönümünü kutlamak için Türkiye’ye gelişi, tüm dünyaya hoşgörü ve çeşitliliğe saygı mesajı verme fırsatıdır” diyen Süryani Patriği, Papa’nın ziyaretinin Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki önemini ortaya koyacağını söyledi.

Hürriyet Gazetesi