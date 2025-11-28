Saint Esprit Kilisesi nerede? Papa neden Saint Esprit Kilisesi’ne geldi?

Papa 14. Leo, İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali’nde düzenlenen ayine başkanlık etti ve Türkiye’deki farklı ayin geleneklerinden din adamları, rahibeler ve pastoral çalışanlara hitap etti. Peki, Saint Esprit Kilisesi nerede? Papa neden Saint Esprit Kilisesi’ne geldi?

SAINT ESPRIT KİLİSESİ NEREDE?

Katedral, Kilise terminololisinde “diyosez” diye adlandırılan Kilise bölgesinin başında bulunan, bu bölgeyi dini ve idari olarak yöneten üst düzey rütbeli din adamının, yani episkoposun kürsüsünün bulunduğıu merkez kilisedir. Saint Esprit Kilisesi, İstanbul’da, Şişli ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Notre Dame de Sion Fransız Lisesi avlusunda bulunmaktadır.

PAPA NEDEN SAINT ESPRIT KİLİSESİ’NE GELDİ?

Konuşmasında Türkiye’nin erken Hristiyanlık tarihindeki merkezî rolüne değinen Papa, Antakya’da “ilk kez Hristiyan” adının kullanıldığını, Aziz Pavlus’un misyonlarının buradan başladığını ve Efes ile Konstantinopolis’in Hristiyan geleneği açısından önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’de bugün bir arada varlığını sürdüren Ermeni, Süryani, Keldani ve Latin ritlerinden topluluklara değinen Papa Leo, Fener Rum Patrikhanesi’nin de Yunan ve diğer Ortodoks kiliseleri için bir referans noktası olmaya devam ettiğini söyledi.

