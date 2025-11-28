Papa’yı İstanbul’da Pangaltı Mıhitaryan öğrencileri çiçeklerle karşıladı

Dün akşam İstanbul’a gelen Papa 14. Leo’yu, Pangaltı Mıhitaryan Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı. Pazar günü Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde ayine katılacak Papa’yı yine Pangaltı Mıhitaryan Okulu öğrencileri karşılayacak.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo, ilk resmi yurtdışı ziyareti için Türkiye’ye geldi. 27 Kasım’da sabah saatlerinde Roma’dan havalanan özel uçakla Ankara’ya varan Papa 14. Leo ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonuna katılan Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Resepsiyona Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Ermeni toplumundan ilk kez kaymakam olarak seçilen ve şu anda Antalya’nın İbradı ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Berk Acar da katıldı. Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından uçakla İstanbul’a gitti.

Akşam 19.15’te Atatürk Havalimanı’na varan Papa 14. Leo’yu, Pangaltı Mıhitaryan İlköğretim Okulu’ndan öğrenciler karşıladı ve çiçek takdim ettiler. Karşılama töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Kerabaydzar Vartan Kazanciyan, Pangaltı Mıhitaryan Okulu Lise Müdür Eva Orakyan ve Pangaltı Mıhitaryan Okulu İlkokul Müdürü Katya M. Vargı yer aldı.

30 Kasım Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde ayine katılacak olan Papa 14. Leo’yu yine Pangaltı Okulu’ndan öğrencilerin karşılaması bekleniyor.

