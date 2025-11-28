Papa’nın ziyareti: 1700 yıl önceki teolojik birlik vesilesiyle Rusya’ya karşı birlik gösterisi

Bülent Şahin Erdeğer: Papa’nın ziyareti 60’larda başlayan Katolik-Ortodoks yakınlaşma sürecinin sonucu. Soğuk Savaş’ta Hristiyanlık karşıtı Doğu Bloğuna karşı başlatılan süreç günümüzde Rusya ve Çin’e karşı Batı bloğu tarafından teşvik ediliyor. Ulusalcı ve aşırı sağ çevreler ziyareti eleştirirken Ankara teo-politik yakınlaşmayı bir tehdit olarak görmüyor. Rusya’nın Balkanlar ve Kafkasya’da Ortodoks kiliseler üzerindeki nüfuzunun zayıflaması Türkiye’nin çıkarları ile örtüşüyor. İznik konsili de zaten Hristiyanlığın “sapkınlar”a karşı inanç birliğini temsil ediyordu.

Bülent Şahin Erdeğer

Serbestiyet