Papa Leo’nun ziyaretinde ‘İyi Çoban’ sürprizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘tarihi’ hediye

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti perşembe günü Ankara’da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa’ya gerçekleştirdiği bu ilk yurt dışı ziyaretinde anlamlı bir hediye takdim etti. Hediyenin, yeni keşfedilen “İyi Çoban” freskinin reprodüksiyonu olduğu bildirildi. Erken Hristiyanlık dönemine ait Hazreti İsa’nın resmedildiği “İyi Çoban” freski, türünün İtalya dışında keşfedilen ilk örneği olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünde düzenlenecek ayine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Papa 14. Leo’ya İtalya dışında ilk kez keşfedilen freskin bir kopyasını takdim etti. İsa’nın ‘İyi Çoban’ olarak tasvir edildiği freskin reprodüksiyonun hediye edilmesi, iki isim arasındaki görüşmede öne çıkan anlardan biri oldu. Çini üzerine işlenen eser, İznik’teki bir arkeolojik kazı alanında gün yüzüne çıkarılan orijinaline sadık kalınarak hazırlandı.

Freskin keşfine ilişkin bilgi veren Türk yetkililer, Hisardere Nekropolü’nde bulunan ‘İyi Çoban’ freskinin İtalya dışındaki bilinen tek örnek olduğunu ifade etti. Freskin erken Hristiyan ikonografisi için taşıdığı eşsiz değere de dikkat çekildi.

EŞSİZ BİR KEŞİF: İYİ ÇOBAN FRESKİ

Arkeolojik çalışmalar, İznik’teki Hisardere Nekropolü alanında zengin dekore edilmiş bir mezar odasını ortaya çıkardı. MS 3. yüzyıla tarihlendirilen ‘İyi Çoban’ freski, bu mezar odasının kuzey duvarında bu yılın başlarında keşfedildi. Uzmanlar, söz konusu eserin Anadolu coğrafyasında bulunan aynı türdeki en iyi korunmuş örnek olduğunu düşünüyor.

The Middle East Eye’ın haberine göre, bir Türk yetkili, papalık heyetinin bu ayın başlarında İznik’e yaptığı hazırlık ziyaretinde freskten derinden etkilendiğini belirtti. Yetkili, ‘İyi Çoban’ tasvirlerinin erken Hristiyan sanatındaki merkezi konumuna dikkat çekti.

Arkeologlar, benzer ‘İyi Çoban’ sahnelerine yalnızca İtalya’daki belirli katakomblarda rastlandığını belirtiyor. Roma’daki Priscilla, Domitilla ve Callixtus yeraltı mezarları, bu tasvirlerin bilinen diğer örneklerini barındırıyor. İznik’teki keşif, türünün ilk örneği olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

İYİ ÇOBAN FRESKİNDE İSA FİGÜRÜ

Yeni keşfedilen sahnede, genç ve sakalsız bir İsa figürü, omuzlarında büyük boynuzlu bir koç taşır halde betimleniyor. Sade bir tunik giymiş olan figürün iki yanında simetrik olarak yerleştirilmiş iki keçi bulunuyor. Kompozisyon, erken dönem Hristiyan sanatının karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

İznik Müzesi ve Kültür Bakanlığı’na bağlı arkeolog ekipleri, nekropol alanının MS 2. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar kullanımda olduğuna dair kanıtlara ulaştı. Alan üzerinde sürdürülen çalışmalar, bölgenin tarihsel sürekliliğine ışık tutuyor.

FRESKİ SÜSLEYEN İNSAN, HAYVAN VE BİTKİ MOTİFLERİ

Daha önce incelenen mezarlardan farklı olarak, burada insan figürleri, hayvan ve bitki motifleriyle birlikte ön plana çıkıyor. Mezar odasının batı duvarında ise evli bir çiftin aristokrat kıyafetleri içinde resmedildiği görülüyor.

Mezar odasındaki bir diğer dikkat çeken unsur ise sempozyum sahnesi olarak kayıtlara geçti. Sahne, öbür dünyayı ebedi bir ziyafet olarak betimleyen pagan cenaze geleneklerinin izlerini taşıyor. Uzmanlar, bu durumun Hristiyan dönemine ait bir mezarda pagan sembolizminin devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

Uzmanlar, ‘İyi Çoban’ imgesinin pagan sanatından Hristiyan sanatına geçişin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu temanın, artistik ifadelerdeki dönüşümü simgelediği ifade edildi.

PAPA LEO’NUN İZNİK PROGRAMI

Papa 14. Leo, ziyaret programı kapsamında İznik Gölü’ndeki su altı bazilikası kalıntılarını da gezme fırsatı bulacak. İznik Konsili’nin MS 325 yılında toplandığı tahmin edilen antik bazilika, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyor. Konsil, erken dönemdeki temel teolojik anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla Hristiyan dünyasının piskoposlarını bir araya getirmişti.

Papa’nın, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile İznik’teki anma törenlerine katılması bekleniyor. İki dini liderin, Roma döneminde Nikaia olarak bilinen kentte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlara göre buluşma, Hristiyan dünyasındaki tarihi bağlara vurgu yapacak.

