Papa Leo İznik’te: Hristiyan dünyasına birlik çağrısı yaptı

By Anil Can Tuncer

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, cuma günü Hristiyanlık tarihinin en önemli mekânlarından biri olan İznik’te, Doğu ve Batı kiliselerinin liderleriyle bir araya gelerek Hristiyanlar arasında birlik için dua etti.

Öğle saatlerinde Papa Leo, Fener Rum Patrikhanesi ruhani lideri Patrik Bartholomeos ve diğer dini önderler, İznik Gölü kıyısındaki ilk konsilin yapıldığı alanda buluştu.

İznik Konsili’nin gerçekleştiği MS 325 tarihli toplantı, bugün hala milyonlarca Hristiyan tarafından kabul edilen ve kiliselerde okunan ‘Nikaia İtikadı’nın (İznik İman İkrarı) ortaya çıktığı toplantı olarak biliniyor. Liderler, kazı alanı üzerinde birlikte bu iman bildirisini okudu.

Papa Leo, “Bu iman bildirisi, tam bir birlik yönünde ilerleyen Hristiyanlar için temel önemdedir,” dedi ve Hristiyan dünyasında yüzyıllardır süren ayrılıkların aşılması çağrısında bulundu.

Konsil ve tarihi bağ

Söz konusu İznik Konsili, Doğu ve Batı kiliseleri henüz tek bir çatı altındayken gerçekleştirildiği için kritik bir tarihsel an olarak görülüyor. Kiliseler, 1054’teki Büyük Ayrılık ile ikiye bölünmüştü. Buna rağmen bugün Katolik, Ortodoks ve birçok Protestan kilisesi hala Nikaia İtikadı’nı kabul ediyor.

Bartholomeos ise konsil geleneğini “Hristiyan varoluşunun tohumu” olarak tanımlayarak, “Burada sadece geçmişi hatırlamak için değil, aynı inancı bugün de canlı bir şekilde tanıklık etmek için toplandık,” dedi.

İznik’teki tören

Katolik ve Ortodoks ilahilerinin dönüşümlü olarak söylendiği tören, Aziz Neophytos Bazilikası’nın su seviyesinin düşmesiyle açığa çıkan kalıntılarının bulunduğu alanda yapıldı. Bazilikanın, konsilin yapıldığı kilisenin üzerine inşa edildiği değerlendiriliyor.

Törende Katolik ve Ortodoks temsilcilerin yanı sıra Süryani, Kıpti, Ermeni, Malankara, Protestan ve Anglikan kiliselerinden din adamları da yer aldı.

Papa Leo, dini motivasyonların şiddet, savaş veya fanatizmi meşrulaştırmak için kullanılmasını ‘kesin bir dille reddetmek gerektiğini’ söyledi ve diyalog ile işbirliği çağrısı yaptı.

Kısa süreli protesto

İznik’teki dua töreni öncesi küçük bir grup protesto gösterisi düzenledi. Yeni Refah Partisi üyesi grubun protestosu polis gözetiminde barışçıl şekilde sona erdi.

