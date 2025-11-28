Papa 14. Leo İznik’te ayine katıldı

Papa 14. Leo, İznik Konsilinin 1700’ücü yıl dönümü dolayısıyla İznik’te düzenlenen ayine katıldı.

Artı Gerçek- Katolik dünyasının ruhani lider Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

Papa’yı taşıyan helikopter beraberindeki askeri helikopterler ile birlikte İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde bir süre tur attı.

Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa’yı taşıyan helikopter, saat 15.15’te ilçe stadyumuna indi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Papa, geniş güvenlik önlemleri altında konvoyla birlikte saat 15.30’da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası’nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri’ne geldi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa’nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika’nın etrafında toplandı.

AYİNE KATILDI

Papa 14. Leo, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.

Bu ayin Hristiyanlar tarafından çok önemli ve tarihi olarak değerlendiriliyor.

Papa 14. Leo’ya bu ayinde Fener Rum Patriği I. Bartholomeos eşlik etti.

Ayin nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya’dan da çok sayıda kişi İznik’e geldi.

YARIN SULTANAHMET CAMİSİ’Nİ ZİYARET EDECEK VE AYİN YÖNETECEK

Papa 14. Leo, yarın (29 Kasım) Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek ardından da İstanbul’daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Papa’nın aynı gün Volkswagen Arena’da bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ LÜBNAN’A GİDECEK

30 Kasım pazar günü ise İstanbul’dan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçecek olan Papa 14. Leo, bu ülkedeki resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

İZNİK ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Papa Francis’in Nisan ayındaki vefatı öncesinde sözlü vasiyetinde halefine bıraktığı en net görev, İznik’e gitmekti. 325 yılında toplanan ve Hz. İsa’nın “ilahi” kabul edildiği Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle yapılması planlanan bu ziyaret, ABD’li 14. Leo tarafından hayata geçiriliyor.

Papa’nın İznik ziyareti, Hristiyanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarından birine doğrudan gönderme niteliği taşıyor. Zira İznik, 1. İznik Konsili’nin yapıldığı, Hristiyanlığın temel inanç ilkelerinin özellikle Teslis doktrininin şekillendiği şehir olarak kabul ediliyor.

Teslis doktrini, Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un tek Tanrı olarak kabul edildiği temel inanç öğretisi olarak biliniyor. Bu doktrin, Hristiyanlığın ana akım teolojik yapısını belirleyen en kritik kararlar arasında yer alıyor.

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Papa Leo’nun burada ekümenik bir dua törenine katılacak olması, Katolik dünyasının köklerine sembolik bir dönüş anlamı taşıyor ve erken Hristiyanlığın kurucu kararlarının alındığı mekânı yeniden uluslararası gündeme getiriyor.

Ziyaret aynı zamanda Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki yakınlaşmanın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Papa’nın İznik’te gerçekleştireceği program, iki kilisenin ortak tarihsel mirasına ve birlik mesajına dikkat çekerken, Türkiye’nin Hristiyanlık tarihindeki merkezi konumunu da öne çıkarıyor.

İznik’teki törenin, Papa ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasındaki diyaloğu derinleştirmesi ve iki kilise arasındaki ekümenik süreci hızlandırması bekleniyor. (Haber Merkezi)

Artı Gerçek