Mehmet Ali Ağca, Papa’yla görüşmek için İznik’e gitti: Polis eşliğinde ilçeden çıkarıldı

Ağca’nın Papa’yla birkaç dakika da olsa konuşmak istediğini söylediği öğrenildi

1979’da Abdi İpekçi suikastının faili olan, 1981 yılında ise Vatikan’da Hristiyanların ruhani lideri Papa 2. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan ve 30 yıl hapis yatan Mehmet Ali Ağca, İznik’te görüldü.

Bursa Yerel Haber’de yer alan bilgilere göre Ağca, burada yaptığı açıklamada İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılmak istediğini belirtti. Daha önce bir Papayı hedef alan bir ismin, bir başka Papa’nın katılacağı resmi bir etkinliğe katılım isteği, güvenlik güçlerini ve yetkilileri teyakkuza geçirdi. Ağca, ziyaret ettiği her noktada İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adım adım takip edildi.

Gün içinde sürekli gazetecilere konuşan Ağca, ilahi bir planın merkezinde olduğunu ileri sürdü. Ağca, “Açıkça söylüyorum, Papa’ya ‘Hoş geldin’ diyoruz. Türkiye’nin de kendisini en iyi şekilde karşılayıp uğurlamasını diliyorum. Dostluk içinde olalım; Vatikan’la iyi ilişkiler kurmamız gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bugün Afrika’dan Asya’ya kadar milyarlarca insan gereksiz çatışmaların içinde. Bunlar dini değil, vahşi kapitalizmin ve vahşi Siyonizmin ürettiği kavgalar. Satanist, Siyonist yapılar inançlı insanları birbirine düşürüp kendi güçlerini korumaya çalışıyor. Bu tuzaklara düşmemeliyiz; ‘biz’ derken bütün insanlığı kastediyorum. Dünyanın zaten yeterince sorunu var, huzur içinde yaşayalım. Papa’ya bir kez daha ‘Hoş geldin’ diyorum. Umarım bugün ya da yarın İznik’te, İstanbul’da kısa da olsa birkaç dakika konuşma fırsatımız olur” dedi.

Alınan son bilgilere göre, Mehmet Ali Ağca’nın İznik ziyareti süresince güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, Ağca’nın akşam saatlerinde ilçeden ayrıldığını belirtti. Mehmet Ali Ağca’nın dün akşam İznik’ten ayrılarak Bursa il sınırlarını terk ettiği öğrenildi.

Independent Türkçe

Independent Turkce