Mehmet Ali Ağca İznik’e gitti: Papa ile görüşemeden şehirden ayrıldı

13 Mayıs 1981’de Papa II. Jean Paul’e St. Peter Meydanı’nda düzenlenen suikast girişiminin faili olan Ağca, olaydan hemen sonra İtalyan polisi tarafından yakalanmış ve uzun yıllar İtalya’da cezaevinde tutulmuştu.

Vatikan’da 1981 yılında Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye’de bulunan Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek üzere Bursa’nın İznik ilçesine gitti.

Perşembe günü İznik Ayasofya Camisi’ni ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağca, “Papa’ya ‘Hoşgeldin’ diyorum. Umarım bugün, yarın İznik’te, İstanbul’da oturup konuşuruz iki-üç dakika,” dedi.

“Tam 1700 yıl önce bugün İznik’te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa’nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki,” diyen Ağca, kendisinin ‘ilahi bir planın merkezinde’ olduğunu öne sürdü.

Ancak Ağca Bursa yerel medyasına göre perşembe günü akşam saatlerinde polis eşliğinde ilçeden ayrıldı. DHA’ya göre Ağca, arkadaşlarına kendisine ‘ilçeden ayrılmasının uygun olacağı’ yönünde bir ricada bulunulduğunu söyledi.

Vatikan’da Papa suikastı ve tutukluluk

13 Mayıs 1981’de Papa II. Jean Paul’e St. Peter Meydanı’nda düzenlenen suikast girişiminin faili olan Ağca, olaydan hemen sonra İtalyan polisi tarafından yakalanmış ve uzun yıllar İtalya’da cezaevinde tutulmuştu.

Papa II. Jean Paul, Ağca’yı 1983 yılında cezaevinde ziyaret ederek kendisini affettiğini ifade etmişti. Bu ziyaret, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve iki isim arasında kişisel bir bağ yaratmıştı.

Ağca, 2000 yılında İtalya’nın iadesiyle Türkiye’ye gönderilmiş; kalan hapis cezası burada infaz edildikten sonra 2010 yılında serbest bırakılmıştı.

Ağca’nın karanlık geçmiş

Mehmet Ali Ağca, Türkiye’de ilk olarak 1 Şubat 1979’da Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi’nin öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Ülkücü hareketle bağlantılı olduğu bilinen Ağca, cinayetin ardından yakalanmış ancak 1979 sonunda cezaevinden kaçmıştı. Bu cinayetle bağlantılı isimler af, delil yetersizliği ve zaman aşımı nedeniyle neredeyse hiç ceza almadılar.

Papa’nın İznik ziyareti

Bir önceki Papa Francis’in nisan ayındaki vefatı öncesinde sözlü vasiyetinde halefine bıraktığı en net görev, İznik’e gitmekti. 325 yılında toplanan ve Hz. İsa’nın “ilahi” kabul edildiği Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle yapılması planlanan bu ziyaret, yeni Papa 14’üncü Leo tarafından hayata geçiriliyor.

Papa’nın İznik ziyareti, Hristiyanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarından birine doğrudan gönderme niteliği taşıyor. Zira İznik, 1. İznik Konsili’nin yapıldığı, Hristiyanlığın temel inanç ilkelerinin özellikle Teslis doktrininin şekillendiği şehir olarak kabul ediliyor.

Papa Leo’nun burada ekümenik bir dua törenine katılacak olması, Katolik dünyasının köklerine sembolik bir dönüş anlamı taşıyor ve erken Hristiyanlığın kurucu kararlarının alındığı mekânı yeniden uluslararası gündeme getiriyor.

Ziyaret aynı zamanda Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki yakınlaşmanın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Papa’nın İznik’te gerçekleştireceği program, iki kilisenin ortak tarihsel mirasına ve birlik mesajına dikkat çekerken, Türkiye’nin Hristiyanlık tarihindeki merkezi konumunu da öne çıkarıyor.

İznik’teki törenin, Papa ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasındaki diyaloğu derinleştirmesi ve iki kilise arasındaki ekümenik süreci hızlandırması bekleniyor.

Papa Leo, 29 Kasım Cumartesi günü programına Sultanahmet Camii’ni ziyaret ederek devam edecek.

Euronews