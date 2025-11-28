Kara Murat Kara Şövalye’ye karşı

Papa bugün Sultanahmet Camii’ni ziyaret edip Hıristiyan topluluklarla buluşacak. Ayasofya Camii ise bildiğiniz üzere tadilat nedeniyle kapalı. Ama dert değil. Zira Papa, helikopterle Hıristiyanlığın en önemli dini merkezlerinden olan İznik’e gidecek.

Papa’nın Türkiye programı, yarın İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenecek ayinle sona erecek. Papa, 30 Kasım’da Türkiye’nin ardından Lübnan’a geçerek resmi ziyarette bulunacak.

***

Katolik Hıristiyanların dini liderinin, Müslüman dünyanın en özgür ve prestijli ülkesi olan Türkiye’de ağırlanması güçlü bir mesaj.

Sokaklarında ırkçılıkla harmanlanmış İslamofobi’nin tırmandığı Hıristiyan dünyası, laikliğin Türkiye’de “sözde değil özde” yaşandığını görme fırsatı bulacak.

Kadri pek bilinmeyen İznik de Papa’nın ziyaretiyle dünyaca tanınacak.

Bu ilgi, 325 yılındaki Birinci Konsil’in yapıldığı düşünülen Bazilika’daki arkeolojik kazı için de şüphesiz bulunmaz fırsat.

Hepsi bu.

“Hayal âleminde mi yaşıyorsun?” diyorsunuz…

***

Evet, görüyorum, birileri Papa’nın ziyaretini “son Haçlı seferi” olarak ilan etti bile.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla, “İznik’ten Sultanahmet’e uzanan kutsal vatan topraklarımızda, yabancı bir dini otoritenin resmi törenlerle karşılanıp ağırlanması bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesine meydan okumaktır. Papa’nın gelmesini kim istedi, neden İznik? Bu sorunun ya bir cevabı yok ya da cevaplamaya cesaret edilemiyor” diyor mesela.

Son Haçlı seferinde Yeniden Refah’la ittifak yapan diğer grup ise “sıkı Kemalistler”.

“Rahibeler İznik’e doldu. Osmanlı’nın da Atatürk’ün de izin vermediğine AKP izin verdi” diye söyleniyorlar.

Aşıla’nın “Cevabı yok” dediği soruyu da emekli amiral Cihat Yaycı göğüslüyor. “Kim olacak, Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos çağırdı” diyor.

Ardından Kara Murat gibi, “gâvura” vururcasına yükleniyor ama kime vurduğu pek belli değil gibi:

“Hangi yetkiyle bunu yaptın Papaz? Aynısını bir Türk imam yapsa ortalık ayağa kalkardı! Laiklik diye bağıranların hepsi nedense papaz söz konusu olunca sessiz.”

Sabah Gazetesi