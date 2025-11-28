Getronagan ‘Beş Ulusal Kurum’u hatırlattı

İşhan Erdinç

Getronagan Lisesi, Türkiye Ermeni toplumunun köklü geleneği olan ‘Hink Hasdadutyun’ (Beş Ulusal Kurum) için, dans, teatral- müzikal performanslar ve bilgilendirici görsel sunumların yer aldığı bir etkinlik düzenledi. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi ile Kalfayan, Karagözyan, Getronagan ve Surp Haç Tıbrevank okullarının oluşturduğu ‘Hink Hasdadutyun’un tarihini anlatan kitabın da tanıtımı yapıldı.

22 Kasım Cumartesi günü Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapılan etkinliğe, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, hayırsever Hayk Arslanyan, Getronagan Lisesi Müdürü Silva Kuyumciyan ve öğretmenler, kilise vakıf yöneticileri ve halk katıldı.

Hink Hasdadutyun’u Getronagan, Surp Haç Tıbrevank Lisesi, Kalfayan Yetimhanesi, Karagözyan Yetimhanesi ve Surp Pırgiç Hastanesi oluşturuyor. Geçmişte bu kurumların seçimleri, il genelinde yapılıyordu. Ancak 2022 yılında yapılan vakıf seçimlerinde bu gelenek yok sayılmış ve Ankara’nın yayınladığı yönetmelik ile bölgeye dayalı seçimler yapılmıştı. Seçimlerde hastane vakıfları ayrı tutulmuş ve hazırlanacak ayrı bir seçim yönetmeliği ile hastane vakıflarının 2023 yılı sonuna kadar seçimlerini yapacağı açıklanmıştı. Ancak hastane vakıfları seçimlerine dair yönetmelik henüz yayınlanmadı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlik, Getronagan’ın kurucusu Müteveffa Patrik Nerses Varjabetyan, Surp Haç Tıbrevank Kurucusu Müteveffa Patrik Şınorhk Kalustyan, Karagözyan Yetimhanesi Kurucusu Dikran Karagözyan, Kalfayan Yetimhanesi Kurucusu Rahibe Sırpuhi Kalfayan ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Kurucusu Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın, kurumlarının hangi amaçla kurulduğuna ilişkin sözleri, yapay zeka destekli videolar ile barkovizyonda gösterildi.

‘Türkiye Ermeni Toplumunun Yapısına Bir Bakış’ başlıklı sunumda, Dr. Şahnur Şahen ile Onnik Fıçıcıyan’ın, Şoğagat Yıllığı’nın 1971-1972 tarihlerinde Ermeni okullarının durumlarına ilişkin hazırladıkları rapordan pasajlar paylaşıldı. Sunumda, 32 Ermeni okulunun faaliyette olduğu 1961-1962 döneminde okullarda 8 bin 994 öğrencinin öğrenim aldı görüldü. 1972-1973’te ise bu sayının 7 bin 366’ya gerilediği görüldü.

Sunumda, 2025-2026 eğitim döneminde, 16 Ermeni okulunda 2 bin 666 öğrencinin eğitim aldığı ifade edildi.

Dans performanslarının sergilendiği etkinlikte Surp Pırgiç Hastanesi, Getronagan, Surp Haç Tıbrevank, Karagözyan, Kalfayan’ın tarihçeleri hakkında bilgiler verildi. Sunumlarda Dr. Armenak Mezaduryan, Arto Semerciyan, Hayk Aslanyan, Garbis Balmumcu, Şirvan Çapar Yıldız, Kevork Malikyan ve Artin Kileci ile önceki yıllarda yapılmış video söyleşiler de gösterildi.

Etkinlikte, Ermeni toplumunun geleceğine dair hazırlanan tiyatro oyunları da öğrenciler tarafından sahnelendi; Lusin Yanar ve Melisa Demirci Ermenice şarkılar seslendirdi. Sanatçılara Adis Doğanay org ile eşlik etti. ‘Hink Hasdadutyun’ geleneğini anlatan kitap da etkinlikte tanıtıldı.

Beğeniyle takip edilen etkinliğin sonunda konuşma yapan Getronagan Lisesi Müdürü Silva Kuyumciyan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Agos