Ege mutfağının asırlık lezzeti: Fava tarifi

Baklanın en sade ve en zarif hâli olan fava, Ege mutfağının klasik mezeleri arasında yeniden yükselişe geçti. Hem ekonomikliğini koruyan hem de protein bakımından zengin olan bu meze, hafif ve aromatik tadıyla özellikle balık sofralarında öne çıkıyor.

Geleneksel Ege ve Rum mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan fava, özellikle zeytinyağıyla birleştiğinde yoğun ve pürüzsüz bir tat sunuyor. Soğuk servis edilmesi ve güneş gibi sarı rengiyle sofralara şıklık katan bu meze, hem keyif sofralarında hem de özel davetlerde yer bulmaya devam ediyor.

FAVA TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı kuru iç bakla

1 adet büyük soğan (iri doğranmış)

1 diş sarımsak

1 adet havuç (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: dereotu, zeytinyağı, limon

YAPILIŞI

Kuru baklaları iyice yıkayın ve bir süre ılık suda bekletip süzün.

Tencereye bakla, soğan, sarımsak, havuç, su, şeker, tuz ve zeytinyağının yarısını ekleyin.

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte baklalar tamamen ezilene kadar pişirin.

Karışım koyu bir püre hâline gelince ocaktan alın ve blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam oluşturun.

Favayı hafif yağlanmış bir kaba döküp spatulayla yüzeyini düzleyin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3–4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirin ve ince kıyılmış dereotuyla süsleyin.

Limon ile birlikte soğuk servis edin.

Cumhuriyet Gazetesi