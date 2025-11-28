Asadur’un hikâyesi ilk kez Türkiye’de

Ermeni kimliğini ancak 60 yaşından sonra açıkça yaşamaya başlayan 80 yaşındaki Malatyalı Asadur’un hikâyesini merkeze koyan “Asadur Kayıp Kimliğinin İzinde” belgeseli, Türkiye’de ilk defa 7 Aralık Pazar günü Esenyurt’taki Güney Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluşacak.

Türkiye’de Ermeni kimliğiyle yüzleşme sürecini merkezine alan Asadur belgeseli, Türkiye’de ilk defa 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 15.00’te Esenyurt’ta bulunan Güney Kültür Merkezinde izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Mehmet Emin Yıldız’ın üstlendiği, yapımcılığını Onur Güler, Alexis Kalk, Adil Demirci ve Orsola Casagrande’nin yaptığı belgeselin proje geliştiricisi Şerif Çiçek, senaryo danışmanı ise Mesut Ethem Kavallı. Filmde çekim mekânı olarak Malatya’nın çeşitli bölgelerinde günümüze ulaşabilmiş Ermeni mirasından izler taşıyan yapılar tercih edildi.

Bir hafıza yolculuğu

Film, Türkiye’de yaşayan ve hayatının ilerleyen dönemlerinde bastırılmış Ermeni kimliğini yeniden keşfetmeye çalışan yaşlı bir adamın hikâyesini anlatıyor. Belgesel, bireysel bir hafıza yolculuğu üzerinden, Ermeni Soykırımı sırasında yurtlarından sürülen ve dünyanın dört bir yanına dağılan bir halkın kolektif hafızasına ışık tutuyor.

Asadur’un kişisel anlatımları, bastırılmış bir kimliğin yeniden inşasında karşılaşılan duygusal ve kültürel zorlukları ortaya koyarken, soykırımın bugüne uzanan etkilerini de görünür kılıyor. Yapım ekibi bu belgesel aracılığıyla sadece bireysel bir hikâyeyi değil, aynı zamanda hâlâ devam eden bir kimlik mücadelesini anlatmayı ve izleyiciyi bu yüzleşmeye davet etmeyi amaçlıyor.

Film gösteriminin ardından belgeselin yönetmeni Mehmet Emin Yıldız, Asadur Hüsamettin Kurultay ve Nor Zartonk temsilcisinin katılımıyla bir söyleşi de gerçekleşecek.

Agos